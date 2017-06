Josef Zellmeier: Vertriebenenpolitik ist aktueller denn je / Magazin der CSU-Fraktion zum Sudetendeutschen Tag 2017

München (ots) -"Die Kultur der Heimatvertriebenen ist ein wesentlicher Teil derdeutschen Identität und prägt bis heute unser Leben", erklärtanlässlich des Sudetendeutsches Tages 2017 Josef Zellmeier,parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Fraktion im BayerischenLandtag und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Vertriebene, Aussiedlerund Partnerschaftsbeziehungen. Die Landtags-CSU würdigt denSudetendeutschen Tag, der am 3. und 4. Juni in Augsburg stattfindet,mit einem eigenen Magazin."Seit mehr als 40 Jahren setzt sich die Arbeitsgruppe Vertriebene,Aussiedler und Partnerschaftsbeziehungen der CSU-Fraktion intensivfür die Interessen der Heimatvertriebenen und Aussiedler ein. Wirwerden auch weiterhin ein verlässlicher politischer Ansprechpartnersein", verspricht Zellmeier. In dem Magazin stellt die Fraktiongetreu dem Titel "Gemeinsame Wurzeln - Gemeinsame Zukunft" nicht nurdie bisherigen politischen Erfolge in der Vertriebenenpolitik vor,sondern blickt auch nach vorne: "Wichtige Vorhaben sind dieErrichtung des Sudetendeutschen Museums und die Sanierung vonKultureinrichtungen. Darunter das Kunstforum Ostdeutsche Galerie inRegensburg, das Egerlandmuseum in Marktredwitz sowie dasIsergebirgs-Museum in Neugablonz. Ein wichtiges Anliegen ist mir auchdie Stärkung der deutschen Minderheiten, die in der alten Heimatverblieben sind", so Zellmeier.Für den CSU-Politiker ist die Vertriebenenpolitik durch dieFlüchtlingskrise aktueller denn je: "Allerdings ist die damaligeSituation nicht mit den heutigen Ereignissen vergleichbar. Damalswurden Deutsche in Deutschland aufgenommen. Deshalb darf dasSchicksal der Heimatvertriebenen nicht missbraucht werden, um einergrenzenlosen Zuwanderung aus völlig unterschiedlichen Kulturkreisendas Wort zu reden."Das Magazin der Landtags-CSU mit ausführlichen Interviews, vielenBildern und örtlichen Ansprechpartnern der Fraktion finden Sie auchauf der Fraktionsseite unter http://bit.ly/2ssqk8w.Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Handy: 0179/1172812Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSimon SchmaußerStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Handy: 0171/7514284Telefax: 089/4126-69489E-Mail : simon.schmausser@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell