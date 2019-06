Josef Zellmeier: Sudetendeutsche sind Brückenbauer über die Geschichte hinweg - Für den Sudetendeutschen Tag gibt die CSU-Fraktion auch 2019 ein Magazin heraus

München (ots) - "Die Sudetendeutschen verbinden Tschechien mitBayern - sie sind ein gutes Beispiel für ein starkes Europa, dessengemeinschaftliche Geschichte nicht trennt, sondern eint!",unterstreicht Josef Zellmeier, Vorsitzender der ArbeitsgruppeVertriebene, Aussiedler und Partnerschaftsbeziehungen derCSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, die Bedeutung desSudetendeutschen Tages 2019 in Regensburg. Die Landtags-CSU hatanlässlich des Treffens vom 7. bis 9. Juni in der Donau-Arena unterdem Motto "Ja zur Heimat im Herzen Europas" erneut ein Magazinherausgegeben."Die Sudetendeutschen und alle Heimatvertriebenen haben engagierteAnsprechpartner in unserer Landtagsfraktion", sagt Zellmeier undverweist darauf, dass die Mittel für Vertriebene im aktuellenDoppelhaushalt 2019/2020 stark erhöht wurden. So stehenbeispielsweise allein für die Förderung, Errichtung und Gestaltungdes Sudetendeutschen Museums 12,6 Millionen Euro bereit. Auch könnendie Verbände und kulturellen Einrichtungen der deutschenHeimatvertriebenen und Flüchtlinge auf zusätzliche 220.000 EuroFördermittel zurückgreifen. "Mit unseren Bemühungen zur Unterstützungder Arbeit des Bundes der Vertriebenen und der Landsmannschaftenzeigen wir, dass sie sich auf uns verlassen können. UnsereArbeitsgruppe ist mit 18 Mitgliedern dabei noch stärker als in derletzten Legislaturperiode."In dem Magazin mit dem Titel "Brücken bauen über Grenzen hinweg"wird über die Erfolge der Arbeitsgruppe Vertriebene, Aussiedler,Partnerschaftsbeziehungen und der Bayerischen Staatsregierung in derVertriebenenpolitik des vergangenen Jahres informiert. Dazu zählenunter anderem der Bau des Sudetendeutschen Museums in München und dieSanierung des Isergebirgs-Museums in Kaufbeuren-Neugablonz. Beiträgezur Erinnerungskultur zeigen, warum museale Vorhaben und Gedenktagegerade heute so wichtig sind. "Unser Vierter Stamm ist einunverzichtbarer Teil Bayerns, der uns mit seinen Traditionen undBräuchen an die alte Heimat erinnert und uns - in einem Europa, indem Nationalisten verstärkt Stimmung machen- um fleißige Brückenbauerbereichert", sagt Zellmeier.Zellmeier, der auch Vorsitzender des Ausschusses fürStaatshaushalt und Finanzfragen im Bayerischen Landtag ist, zeigtsich deshalb enttäuscht über die FDP. Bei den Haushaltsberatungenhatten sich die Liberalen klar gegen die Vertriebenenarbeit gewandt.Mit zwei Anträgen sollte das Amt der Beauftragten der BayerischenStaatsregierung für Aussiedler und Vertriebene abgeschafft und dieFörderung der sudetendeutschen Volksgruppe stark reduziert werden."Mit den Stimmen der CSU und Freien Wähler haben wir diesen abwegigenForderungen eine klare Absage erteilt! Die in Bayern lebendenHeimatvertriebenen, Aussiedler und ihre Nachkommen haben dieErfolgsgeschichte unseres Landes wesentlich mitgeprägt. Sie habenihre Lebenserfahrung und ihre Kenntnisse in allen Branchen zumWiederaufbau unseres Landes nach dem Zweiten Weltkrieg und zum WohleBayerns eingebracht. Wir als CSU-Landtagsfraktion werden denHeimatvertriebenen ihren Einsatz nicht vergessen", so Zellmeierabschließend.Das Magazin gibt es hier als pdf-Datei zum Download:https://bit.ly/2WObVGEPressekontakt:Andreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deMarcel EscherPressereferent und Referent für Social MediaTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail : marcel.escher@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell