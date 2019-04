Josef Zellmeier: Faire Vermietung fördern - Besteuerung von Mitarbeiter- und Werkswohnungen verringern (geldwerter Vorteil) (FOTO)

München (ots) -"Es kann nicht sein, dass eine Pflegerin, die in einerkostengünstig vom Krankenhaus vermieteten Wohnung lebt, dafür vomFinanzamt teuer zur Kasse gebeten wird", sagt Josef Zellmeier, derVorsitzende des Finanzausschusses im Bayerischen Landtag, zumsogenannten geldwerten Vorteil. Wird eine Wohnung vom Arbeitgeber fürseine Angestellten unterhalb des Mietspiegels angeboten, muss derAngestellte für die Differenz derzeit Lohnsteuer undSozialversicherungsbeiträge abführen oder der Arbeitgeber muss dieMieten auf das ortsübliche Niveau anheben. Mit einemDringlichkeitsantrag setzt sich die CSU-Landtagsfraktion nun für diesteuerliche Entlastung dieser verbilligten Wohnraumüberlassung ein."Wir sind froh über jede fair vermietete Mitarbeiter- undWerkswohnung, gerade mit Blick auf den überhitzten Wohnungsmarkt inden Ballungsräumen. Mietspiegel und Steuerrecht dürfen vernünftigePreisen nicht verhindern", betont Zellmeier. "Für den Arbeitgeberverursacht die verbilligte Wohnraumüberlassung derzeit zudem einenzusätzlichen bürokratischen Aufwand, da er die Höhe dessteuerpflichtigen Vorteils ermitteln und überwachen muss." Mit einerNichtaufgriffsgrenze soll das Unterschreiten der üblichen Mietekünftig nicht sofort zur Versteuerung führen. Die Vorteile aus dergünstigen Miete würden somit vollständig den Mietern verbleiben."Zudem wäre es sinnvoll und unbürokratisch, jenseits dieser Grenzeentstehende geldwerte Vorteile pauschal durch den Arbeitgeberversteuern zu können", erklärt Zellmeier.Zum anderen will die CSU-Landtagsfraktion vermeiden, dassVermieter, die aus sozialen Motiven heraus die Miete über Jahrehinweg kaum erhöht haben, steuerlich benachteiligt werden.Unterschreitet die tatsächliche Miete 66 Prozent der ortsüblichenMiete, kann der Vermieter seine Werbungskosten bisher nur nochanteilig steuerlich geltend machen. "Diese Grenze soll auf 50 Prozentder ortsüblichen Miete sinken. Darüber bliebe der volle Abzug vonWerbungskosten möglich - ein Anreiz für faire Mieten", so Zellmeier.Eine entsprechende Bundesratsinitiative aus Bayern, die günstigeMietverhältnisse fördert, ist bereits auf den Weg gebracht.Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell