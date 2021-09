Josef Manner & Comp: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Josef Manner & Comp-Kurs wird am 15.09.2021, 11:22 Uhr an der Heimatbörse Vienna mit 102 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Unsere Analysten haben Josef Manner & Comp nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Josef Manner & Comp-Aktie hat einen Wert von 75, Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (51,79). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Josef Manner & Comp auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Josef Manner & Comp.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Josef Manner & Comp erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7,54 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um 10,21 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -17,76 Prozent im Branchenvergleich für Josef Manner & Comp bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,21 Prozent im letzten Jahr. Josef Manner & Comp lag 17,76 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Josef Manner & Comp beläuft sich mittlerweile auf 104,18 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 102 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,09 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 105,6 EUR. Somit ist die Aktie mit -3,41 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

