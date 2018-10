Josef-Hospital begrüßt Prozess im Fall Niels Högel / Engmaschiges Sicherheitsnetz soll helfen, Serientaten frühzeitig zu erkennen

Delmenhorst (ots) - Heute steht in Oldenburg erneut Niels Högelvor Gericht. Der Krankenpfleger soll in den Jahren 2000 bis 2005zunächst 35 Patienten im Klinikum Oldenburg und dann 64 weiterePatienten im Klinikum Delmenhorst getötet haben. "Wir begrüßen denProzess sehr", erklärt Dr. Frank Starp, Ärztlicher Direktor desJosef-Hospitals Delmenhorst, das 2015 aus der Fusion des damaligenKlinikums Delmenhorst mit dem katholischen St. Josef-Stift entstandenist. "Es ist für uns von zentraler Bedeutung, dass die Taten vonNiels Högel vollständig aufgeklärt werden. Das ist ein wichtigesSignal an die Öffentlichkeit. Auch für die Angehörigen ist eswichtig, dass die Justiz hier mit aller Härte vorgeht." Wenn man imDetail verstehe, was damals vorgegangen sei, könne man darüberhinausauch grundsätzliche Erkenntnisse gewinnen, wie sich diePatientensicherheit in deutschen Kliniken weiter verbessern ließe.In Delmenhorst hat man inzwischen ein umfassendes Sicherheitsnetzaus Maßnahmen geknüpft, das im Verlaufe der Jahre immer größer undstabiler geworden ist. Dazu gehört die Qualifizierte Leichenschau,die Delmenhorst bundesweit als erstes Krankenhaus eingerichtet hat.Nach dem Tod eines Patienten wird nicht nur wie sonst üblich dieTodesbescheinigung durch den behandelnden Arzt ausgestellt. Eserfolgt zusätzlich eine zweite Leichenschau durch einen externenRechtsmediziner, der die natürliche Todesursache bestätigt.Entscheidend ist dabei die so genannte Plausibilitätsprüfung. WennUnregelmäßigkeiten festgestellt werden, werden umgehend diezuständige Station sowie Staatsanwaltschaft und Polizei alarmiert.Hinzukommen weitere Maßnahmen wie z.B. Morbiditäts- undMortalitätskonferenzen, ein Whistleblowing-System, die statistischeAufarbeitung des Arzneimittelverbrauches und ein Stationsapotheker."Inzwischen fühlen wir uns sehr gut gerüstet, um zumindest eineTötungsserie schneller zu erkennen. Uns muss aber auch klar sein,dass es einen 100-prozentigen Schutz, gerade auch vor Einzeltaten,nicht geben kann", sagt Starp.Wichtig sei es ihm, noch einmal ein deutliches Signal Richtung derFamilien der Opfer zu senden. "Uns ist bewusst, wie schwierig dieSituation für die Angehörigen ist. Ihnen allen gilt nach wie vorunser Mitgefühl. Ich möchte daher noch einmal anbieten, dass wirjederzeit gesprächsbereit sind", betont der Ärztliche Direktor. Erpersönlich sei damals noch nicht im Haus gewesen, habe in denvergangenen Monaten aber bereits ein Treffen mit Angehörigen gehabt."Ich hatte den Eindruck, dass das Besprechen einiger offener Fragenund die gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Thema, für dieBetroffenen eine emotionale Hilfe war.""Das Haus hat durch die Taten von Niels Högel sicherlich Patientenverloren, die wir nun auch wieder zurückgewinnen möchten. Wir spürenaber keinen grundsätzlichen Vertrauensverlust in der Bevölkerung",stellt Starp fest. "Die überwiegende Zahl der Menschen in Delmenhorstund Umgebung steht nach wie vor zum Krankenhaus und weiß, was fürhervorragende Arbeit unsere Mitarbeiter Tag für Tag leisten. Wir allehaben aus diesem Fall gelernt. Auch die Mitarbeiter sindsensibilisiert und achten verstärkt auf Warnsignale."Pressekontakt:Aline Beckera.becker@jh-del.de0049 4221 99 5440Original-Content von: Stadtkrankenhaus Delmenhorst GmbH, übermittelt durch news aktuell