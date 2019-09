Stuttgart /Frankfurt a. M. (ots) -BakerMaker-Award geht an Bäckerei Exner aus Beelitz bei BerlinDeutschlands "Bäcker des Jahres" heißt Josef Hinkel. DerDüsseldorfer Bäckermeister hat den erstmals vergebenen Titel aufeiner Festveranstaltung in Stuttgart verliehen bekommen. Der von derAllgemeinen BäckerZeitung (dfv Mediengruppe) ausgelobte Preis würdigtherausragende Persönlichkeiten, die mit Einsatz, Kreativität,Qualität und Authentizität der Branche Impulse geben. Diesbezüglichhat Hinkel die hochkarätig besetzte Jury einhellig überzeugt. Im Zugeder Preisverleihung ist das Engagement eines weiterenBranchenvertreters gewürdigt worden: Der zum achten Mal verlieheneBakerMaker-Award ging an den Betrieb von Tobias Exner aus Beelitz beiBerlin. Ein Unternehmen, das mit seinem Ausbildungskonzept überzeugteund zum besten Ausbildungsbetrieb des Bäckerhandwerks 2019 gekürtwurde.Josef Hinkel ist einer der bekanntesten und anerkanntestenVertreter des Bäckerhandwerks, mit großer Akzeptanz bei Kunden undBerufskollegen - nicht nur in Düsseldorf und Umgebung, sonderndeutschlandweit. Ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein,Vermarktungstalent, ehrenamtliches Engagement und gelebterBäckerstolz sind einige Markenzeichen dieser herausragendenPersönlichkeit der Branche.Die Bäckerei Exner hat die Jury mit effektiven Maßnahmenüberzeugt, die das Unternehmen zum attraktiven Arbeitgeber - und vorallem Ausbilder machen: Dazu zählen eine übertariflicheAusbildungsvergütung von 1.000 Euro für alle Ausbildungsberufe imUnternehmen, Leistungsprämien für gute und sehr gutePrüfungsergebnisse, ausbildungsbegleitende Unterstützung, dieMöglichkeit eines Auslandsaufenthaltes, eine betrieblicheAltersvorsorge, Aufstiegsperspektiven - und ein fördernder undanerkennender Umgang.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: Allgemeine BäckerZeitung, übermittelt durch news aktuell