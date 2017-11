José Carreras weiht Leukämie-Einheit am Universitätsklinikum Jena ein - José Carreras Leukämie-Stiftung fördert Bau mit einer Million Euro (FOTO)

München/ Jena (ots) -Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem. Dieser Missionfühlt sich José Carreras seit mehr als zwei Jahrzehnten verpflichtet.Seine von ihm ins Leben gerufene José Carreras Leukämie-Stiftungunterstützt den Bau der neuen JoséCarreras-Stammzelltransplantationseinheit am UniversitätsklinikumJena (UKJ) mit einer Million Euro. Gestern hat der spanischeOpernsänger die hochmoderne Behandlungseinheit im Beisein vonMitarbeitern, Patienten, Angehörigen, Studierenden und Gästenoffiziell an das einzige Thüringer Universitätsklinikum übergeben."Die neue Transplantationseinheit ist ein wichtiger Schritt, umdie Behandlung von Leukämiepatienten in Thüringen zu verbessern", soJosé Carreras. "Möglich ist dies nur dank unserer treuen undgroßzügigen Spender. So konnten wir in den vergangenen zweiJahrzehnten mit mehr als 200 Millionen Euro rund 1200 Projektefördern." Ganz besonders freut sich Carreras nun auf die 23. JoséCarreras Gala am 14. Dezember, bei der ihn wieder vieleinternationale und nationale Künstlerfreunde für diesen guten Zweckunterstützen werden."Die neue gemeinsame Transplantationseinheit der Klinik für InnereMedizin II und der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin bietet besteVoraussetzungen für die anspruchsvolle medizinische Rundum-Versorgungstammzelltransplantierter Patienten - Kinder wie Erwachsener", so PDDr. Jens Maschmann, Medizinischer Vorstand des UKJ, der José Carrerasfür sein außerordentliches Engagement dankte. Die im Zuge deskomplexen Klinikneubaus entstandene Einheit ist im Gebäude A, unweitdes neuen Haupteingangs angesiedelt."Darüber hinaus ist es der José Carreras Leukämie-Stiftung sehrwichtig, auch in Forschungsprojekte zu investieren. Denn nur mitWissenschaft und Forschung wird es langfristig möglich sein, dieÜberlebenswahrscheinlichkeit von Patienten zu verbessern. Allein amStandort Jena hat die José Carreras Leukämie-Stiftung deshalb auchneun Forschungsprojekte mit einer weiteren Million Euro gefördert",so Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José CarrerasLeukämie-Stiftung.Unterstützung durch José Carreras Leukämie-Stiftung1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über dieeigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche JoséCarreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörigeStiftung. Seither wurden bereits rund 1200 Projekte finanziert, dieden Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschungvon Leukämie und ihrer Heilung sowie die Unterstützung der Arbeit vonSelbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Der DeutscheJosé Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZISpenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen. Die JoséCarreras Gala ist dank der Unterstützung vieler Prominenter mit über120 Millionen Euro Spenden eine der langfristig erfolgreichstenBenefiz-Galas im deutschen Fernsehen.Gemeinsame Betreuung von leukämiekranken Kindern und ErwachsenenBis zum Umzug der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Dezember2016 fanden Stammzelltransplantationen bei kleinen Patienten am altenStandort der Kinderklinik in der Innenstadt statt. Diese Einheitwurde zunächst in die Erwachsenen-Station 520 im Containerbau inLobeda integriert, bis Ende Juni dann der gemeinsame Umzug in dieneue Einheit A110 vollzogen werden konnte. "Die langjährigenKompetenzen beider Kliniken auf diesem Gebiet konnten so auchräumlich zusammengeführt werden - ein großer Vorteil für diePatienten", so Prof. James F. Beck, Direktor der Klinik für Kinder-und Jugendmedizin. "Insgesamt 20 Betten in Einzel- undZweibettzimmern stehen uns jetzt für die stationäre Behandlung vonLeukämie- und Lymphom-Patienten zur Verfügung", so Prof. AndreasHochhaus, Direktor der Klinik für Innere Medizin II.Stammzelltransplantation für 120 Erwachsene und 15 Kinder pro JahrEtwa 120 Erwachsene und 15 Kinder erhalten jedes Jahr eineStammzelltransplantation am UKJ. Transplantationen bei Kindern undJugendlichen erfolgen überwiegend bei der akuten lymphatischenLeukämie (ALL), aber auch im Rahmen der Therapie vonWeichgewebstumoren (Sarkomen) oder seltenen Hirntumoren und sehrvielfältigen angeborenen Erkrankungen wie schweren Immundefekten. Beierwachsenen Patienten liegen häufig akute und chronische Leukämien,Lymphome oder das multiple Myelom zugrunde. Die Stammzellen stammenentweder vom Patienten selbst ("autologe Transplantation") oder voneinem Familienangehörigen oder freiwilligen Fremdspendern ("allogeneTransplantation"). Heutzutage können durch verbesserte Techniken auchEltern für ihre Kinder Stammzellen spenden. Die Gewinnung derStammzellen erfolgt in der Mehrheit der Fälle durch Apherese aus demperipheren Blut, seltener wird Knochenmark gewonnen.Spezielle Klimatechnik schützt vor KeimenDa die entarteten Zellen des blutbildenden Systems im Knochenmarkvor einer Transplantation zerstört werden, ist die Immunabwehr derPatienten extrem geschwächt. Sechs bis acht Wochen nach derTransplantation verbringen Patienten in den Spezialzimmern derStation, weil sie in dieser Phase besonders anfällig für Infektionensind. "Eine spezielle Klimatechnik in diesen Räumen schützt dieErkrankten vor Keimen", erläutert Dr. Karen Treuter, die denGeschäftsbereich Neubau am UKJ leitet und den Bau derStammzelltransplantationseinheit koordiniert hat.Rückblick: Erste Therapie in Jena 1980Um diesen besonderen Schutz zu erreichen, musste Prof. Felix Zintlim Jahr 1980 noch enorm improvisieren. Der ehemalige Direktor derKinderklinik, damals junger Oberarzt, ließ aus Folien und Plexiglaseine Sterileinheit konstruieren, um den damals 13-jährigen JörgPeuckert zu behandeln. Als erstes Kind in der ehemaligen DDR erhieltdieser die revolutionäre Therapie, die erst wenige Jahre zuvor in denUSA entwickelt worden war. Bei der heutigen Feierstunde gab Prof.Zintl Einblicke in die großen Herausforderungen der Anfänge derStammzelltherapie. "Führt man sich die damaligen Umstände wieder vorAugen, wird umso deutlicher, wie fortschrittlich die Behandlung ist,die wir unseren Patienten auf der neuen Station anbieten können", soder Medizinische Vorstand, PD Dr. Maschmann. 