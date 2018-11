José Carreras Leukämie-Stiftung fördert Forschung mit weiteren 4,5 Mio. Euro

München (ots) -- Unterstützung geht nach Bonn, Dresden, Essen, Heidelberg, Kiel,Köln, Leipzig, Mainz Mannheim, Marburg, München, Münster, Tübingenund Würzburg"Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem." Die JoséCarreras Leukämie-Stiftung fördert deshalb neue und zukunftsweisendeForschungsprojekte. "Allein in diesem Jahr stellt die José CarrerasLeukämie-Stiftung neben der Finanzierung ihrer Basisprogramme weitere4,5 Millionen Euro für Forschungsprojekte gegen Leukämie und andereBlut- und Knochenmarkserkrankungen zur Verfügung. Unser Ziel ist es,das Leid aller Patienten zu lindern und Hoffnung auf Heilung zuschenken. Dafür braucht es neue Erkenntnisse durch Forschung. Mit denaktuellen Forschungsprojekten hoffen wir hier neue Maßstäbe setzen zukönnen", erklärt Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand derJosé Carreras Leukämie-Stiftung.Alle Förderanträge wurden vor der Zusage vom WissenschaftlichenBeirat der José Carreras Leukämie-Stiftung eingehend nach demPeer-Review-Verfahren geprüft. Der Wissenschaftliche Beirat bestehtneben Frau Dr. Gabriele Kröner aus renommierten Medizinern, die sicheinen Namen in der hämato-onkologischen-Forschung gemacht haben.Zu den geförderten Projekten gehören unter anderem:Mannheim: Dr. Mohamad Jawhar und Dr. Nicole Naumann, MedizinischeFakultät Mannheim der Universität Heidelberg, III. MedizinischeUniversitätsklinik (Onkologie/Hämatologie)Forschungsthema: Genetische und klinische Heterogenität derfortgeschrittenen systemischen MastozytoseErklärung: Die fortgeschrittene systemische Mastozytose ist eineseltene Erkrankung der blutbildenden Zellen im Knochenmark. WerdenOrgane wie die Leber oder die Milz von den sogenannten "Mastzellen"infiltriert, können irreparable Schäden an dem betreffenden Organ dieFolge sein, die innerhalb kurzer Zeit zum Tod führen können. DasProjekt soll spezifische Charakteristiken auf Ebene des Erbmaterialsbetroffener Patienten identifizieren um einzelne Erscheinungsformender Erkrankung besser unterscheiden und therapieren zu können.Würzburg: Prof. Ralf C. Bargou und Dr. Kurt Bommert,Universitätsklinikum der Julius-Maximilians-Universität Würzburg,Comprehensive Cancer Center MainfrankenForschungsthema: Evaluation von HECT E3 Ligasen als potentielletherapeutische Zielstrukturen im Multiplen MyelomErklärung: Das Multiple Myelom ist eine bisher unheilbare maligneErkrankung der Antikörper produzierenden Plasmazellen. DieMyelomzellen sind vorwiegend im Knochenmark lokalisiert, verdrängendie normale Blutbildung und führen zu Knochenabbau. Inhibitoren desProteasomsystems sind inzwischen ein wichtiger Therapiebestandteil.Im Rahmen dieses Projektes soll eine Gruppe von Proteinen desUbiquitin/Proteasomsystems (die HECT-E3 Ubiquitinligasen) auf ihretherapeutische Eignung beim Multiplen Myelom charakterisiert werden.Dresden und Leipzig: Prof. Uwe Platzbecker, Medizinische Klinik undPoliklinik I, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus und Institut fürBiofunktionelle Polymermaterialien, Leibniz-Institut fürPolymerforschung e.V., Dresden und Universitätsklinikum Leipzig,Abteilung für Hämatologie und Internistische OnkologieForschungsthema: Funktionelle Charakterisierung extrazellulärerMatrix von MDSErklärung: Myelodysplastische Syndrome (MDS) sind heterogene klonaleErkrankungen, die aus frühen hämatopoetischen Stammzellen (HSC)entstehen. Ziel des Projekts ist die strukturierte Analyse derZusammensetzung der ECM von MDS-Patienten im Vergleich zu ECMgesunder Probanden ähnlichen Alters mit verschiedenen Mikroskopie-und proteinbiochemischen Methoden. Des Weiteren soll der Einfluss vonMDS ECM auf die Eigenschaften und Funktion der HSC mitzellbiologischen Methoden und Kolonie Assays getestet werden. Mitdiesem Projekt wird erhofft, neue Erkenntnisse über den Beitrag derECM zur Entstehung und dem Verlauf der MDS zu gewinnen, waszukünftige diagnostische Anwendungen und Vorhersagen zumBehandlungserfolg unterstützen könnte.Mainz: Dr. Borhane Guezguez, Deutsches Krebsforschungszentrum,Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK),Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, III.Medizinische Klinik und Poliklinik, Abteilung für Hämatologie,internistische Onkologie und PneumologieForschungsthema: Entschlüsselung epigenetischer und metabolischerDeterminanten der Erklärung: MDS-AML-Progression zur Entwicklungneuer zielgerichteter TherapiestrategienDas Forschungsprojekt wird untersuchen, wieMDS-Krebsstammzellen zum Fortschreiten der Krankheit zu Leukämiebeitragen. Es wurde bereits ein einzigartiges MDS-Mausmodellentwickelt, mit dem sich der Krankheitsverlauf nachvollziehen lässt.Dieses Mausmodell wird verwendet, um MDS-Krebsstammzellen zuisolieren und sie in Kultur anzubauen. Sobald die spezifischenmolekularen und genetischen Defekte in diesen Zellen identifiziertsind, werden therapeutische Mittel untersucht, die spezifisch dieresistenten Zellen anzielen und abtöten. Das Forschungsprojektunterstützt die Entwicklung neuer Therapien für MDS, die hoffentlichin klinischen Studien zur erfolgreichen Bekämpfung vonMDS-Krebsstammzellen getestet werden.Kiel: Prof. Claudia Dorothea Baldus, UniversitätsklinikumSchleswig-Holstein, Klinik für Innere Medizin II, Hämatologie undOnkologieForschungsthema: Onkogen-Aktivierung durch IDH Mutationen in derakuten myeloischen LeukämieErklärung:Die genetische Charakterisierung hat unmittelbareKonsequenzen für die Behandlung von Patienten mit akuten Leukämien:so konnten zuletzt neue zielgerichtete Medikamente (FLT3 und IDHInhibitoren) für die Behandlung der AML zugelassen werden. IDHMutationen können zu einer Aktivierung von Genen führen, dieErkrankungen besonders antreiben (Onkogene). In diesem Projekt sollennun Regulationsmechanismus und die Aktivierung von IDH abhängigenOnkogenen untersucht werden, um neue Einblicke der Erkrankung offenzu legen.Münster: Prof. Karl-Heinz Klempnauer, Universität Münster, Institutfür BiochemieForschungsthema: Entwicklung niedermolekularer Inhibitoren desTranskriptionsfaktors C/EBPß946; (Development of small moleculeinhibitors of the transcription factor C/EBPß946;)Erklärung: Die Entstehung von Leukämien ist eng mit Defekten derFunktion sogenannter Transkriptionsfaktoren verknüpft, die dieGenaktivität und damit vielen zellulären Prozessen steuern.Vorarbeiten haben zu der Hypothese geführt, dass derTranskriptionsfaktor C/EBPß946; bei der akuten myeloischen Leukämieeine wichtige Rolle spielt. In diesem Projekt sollen potentielleInhibitoren für C/EBPß946; identifiziert und ihre Wirkung aufLeukämiezellen untersucht werden.Heidelberg: PD Dr. Michael Hundemer, Universitätsklinikum Heidelberg,Medizinische Klinik VForschungsthema: The Immunmodulatory Impact of IKZF3 Expression onT-cells in Patients with Multiple MyelomaErklärung: Bei der Behandlung von Patienten mit Multiplen Myelom,einer bösartigen Erkrankung des Knochenmarks, spielt die Aktivierungdes Immunsystems des Patienten gegen den Tumor eine zunehmende Rolle.In dem Projekt soll der Einfluss des aktivierenden Proteins IKZF3 aufdas Immunsystem von Patienten mit Multiplen Myelom untersucht werden,um zukünftig T-Zellen gezielt gegen Tumorzellen zu aktivieren.Marburg: PD Dr. Oleg Timofeev und Prof. Thorsten Stiewe,Philipps-Universität Marburg, Institut für Molekulare Onkologie, ZTIForschungsthema: Therapie von akuten myeloischen Leukämien mit TP53non-hotspot MutationenErklärung: Leukämiepatienten sprechen auf Standardtherapien nur nochschlecht an, wenn sie Veränderungen im p53-Gen aufweisen. In denletzten Jahren wurden einige neue Therapien speziell für solchePatienten entwickelt. Da das p53-Gen auf viele verschiedene Artenverändert sein kann, soll in diesem Projekt untersucht werden, welchemolekulare Therapiestrategie bei welcher Art von p53-Veränderung diebesten Erfolge erzielt.Köln: Dr. Lukas Frenzel und Prof. Christian Reinhardt,Universitätsklinikum Köln, Klinik I für Innere MedizinForschungsthema: Targeting resistance against venetoclax in high riskCLLErklärung: Die ersten klinischen Daten in der CLL, aber auch anderenhämatologischen Neoplasien mit Venetoclax sind sehr vielversprechend,doch ist der klinische Verlauf nach Entwicklung einer Resistenz miteiner hohen Mortalität vergesellschaftet. Daher soll durch diesesProjekt verstanden werden, welche Rolle bestimme genetischeVeränderung in der Vermittlung der Resistenz spielen und wie diesemedikamentös überwunden werden können.Tübingen: Prof. Julia Skokova und Dr. Baubak Bajoghli,Universitätsklinikum Tübingen, Medizinische Klinik IIForschungsthema: Development of new therapeutic tools to prevent ortreat leukemia in congenital neutropenia patients using drugscreening in vitro in iPSCs and in vivo in zebrafishErklärung: Schwere angeborene Neutropenie ist eine erheblicheBluterkrankung mit einer höheren Wahrscheinlichkeit (ca. 20%), eineakute myeloische Leukämie zu entwickeln. Mit Hilfe von CRISPR/Cas9Gene Editierung in induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC) vonPatienten wurde ein Modell der Leukämie-Entwicklung etabliert. Nunwird geplant, dieses Modell für die Entwicklung neuer therapeutischerStrategien zu verwenden, um die Leukämie zu verhindern bzw. zubehandeln.Köln: Prof. Michael Hallek, Universitätsklinikum Köln, Klinik InnereMedizin I und CECAD Research CenterForschungsthema: Bedeutung des Adhäsionsmoleküls CD44 für diePathogenese der chronisch lymphatischen LeukämieErklärung: In diesem Projekt wird die Bedeutung von CD44 für dieleukämische Entwicklung der CLL untersucht. Insgesamt ermöglicht esdieses Projekt ein besseres Verständnis der funktionellenInteraktionen von MIF und CD44 sowohl bei der CLL, aber auch beianderen Krebsentitäten. Die Befunde haben Relevanz für eine gegenCD44 gerichtete anti-leukämische Therapie.Heidelberg: Dr. Martina Seiffert, Deutsches Krebsforschungszentrum,Abteilung Molekulare GenetikForschungsthema: Primäre und induzierte Resistenz gegenImmun-Checkpoint-Inhibitoren bei der chronischen lymphatischenLeukämieErklärung: Die Aktivierung der eigenen Immunabwehr gegen Tumore istein vielversprechender Therapieansatz bei Krebs, der jedoch nur beieinem Teil der Patienten erfolgreich ist. Das Projekt hat zum Ziel,bei chronischer lymphatischer Leukämie molekulare Mechanismen zuidentifizieren, die für Ansprechen oder Resistenzentwicklung gegendiesen Therapieansatz verantwortlich sind, um die Heilungschancen derPatienten zu erhöhen.München: Prof. Katharina Götze, Klinikum rechts der Isar derTechnischen Universität München, Medizinische Klinik und PoliklinikIII, Hämatologie/OnkologieForschungsthema: Neue therapeutische Ansätze bei myelodysplastischenSyndromen durch Analyse epigenetischer Veränderungen in derKnochenmarksnischeErklärung: Myelodysplastische Syndrome (MDS) sind Erkrankungen derblutbildenden Stammzellen im Knochenmark. Genetische Veränderungender Stammzelle führen dazu, dass die gebildeten Blutzellen nicht mehrkorrekt ausreifen und nicht funktionstüchtig sind. Das Gleichgewichtzwischen Vermehrung und Differenzierung von Stammzellen wird starkvon deren Umgebung, der sogenannten Knochenmarksnische, beeinflusst.Es wird untersucht, wie die Veränderungen in der Nische hervorgerufenwerden. Da Nischenzellen nicht primär genetisch verändert sind,sollte diese Veränderungen umkehrbar sein. Somit wird ganz besondersZiel sein zu verstehen, wie man therapeutisch Eingreifen könnte, umdie Nischenzellen wieder in den Zustand zu versetzen, in dem siegesunde Stammzellen und nicht die erkrankten fördern. Da ähnlicheVeränderungen der Nische auch bei anderen Leukämien eine zentraleRolle spielen, wird davon ausgegangen, dass die Ergebnisse auch fürdiese Erkrankungen hilfreich sein werden.Leipzig: M.Sc. Peter Esser und Prof. Anja Mehnert,Universitätsklinikum Leipzig, Abteilung für Medizinische Psychologieund Medizinische Soziologie Universitätsklinikum, Klinik für Kinder-und Jugendmedizin IForschungsthema: Trauma- und belastungsbezogene Störungen beihämatologischen Krebspatienten nach Stammzelltransplantation: EineInterview-basierte Studie anhand aktualisierter diagnostischerKriterienErklärung: Trotz der hohen Belastung einer Stammzelltransplantation(SZT) ist die Studienlage zu belastungsbezogenen Störungen in dieserPatientengruppe gering. Diese Studie wird Daten zu hämatologischenKrebspatienten mit und ohne SZT hinsichtlich trauma- undbelastungsbezogener Symptomatik erheben, wodurch Ausmaß sowieentsprechende Risikofaktoren identifiziert werden können. Vergleichevon SZT-Patienten mit (i) Patienten ohne SZT sowie der (ii)Allgemeinbevölkerung werden Fragen der besonderenBehandlungsbedürftigkeit von SZT-Patienten beantworten.Bonn: Prof. Dominik Wolf, Universitätsklinik Bonn, MedizinischeKlinik III, Hämatologie, Onkologie, RheumatologieForschungsthema: Die Rolle von NK-Zellen in der Krankheitsbiologieund Therapie Philadelphia-negativer Myeloproliverativer Neoplasien(MPN)Erklärung: Myeloproliferative Neoplasien (MPN) sind chronischeErkrankungen des Knochenmarks, die durch ein "zu viel" anverschiedenen Blutzellen charakterisiert sind. Einige MPN-Typen sinddurch eine sehr starke Entzündungsreaktion charakterisiert, wodurchSymptome erklärbar sind, aber auch eine Schwäche der angeborenen undder erworbenen Immunantwort. Natürliche Killer (NK) Zellen sind einzentrales Element der angeborenen Immunantwort und sehr wichtig fürden Schutz des Körpers gegen Virusinfektionen und vor der Entstehungvon Krebs. Das Projekt untersucht die Bedeutung und Funktion von NKZellen in MPN bei Mensch und in Tiermodellen. Dies wird helfen dieimmunologische Fehlfunktion, Infektanfälligkeit und auch die Biologieder MPNs besser zu verstehen und neue Therapieansätze dieserKnochenmarks-Erkrankung zu entwickeln.Essen: PD Dr. Cyrus Khandanpour, Universitätsklinikum Essen, Klinikfür HämatologieForschungsthema: Mesenchymale Stammzellen als Ansatz der AML-TherapieErklärung: Trotz zahlreicher neuer Erkenntnisse der Ursachen derakuten myeloischen Leukämie (AML), einer bösartigen Erkrankung desBlutes, bleibt die Prognose der davon betroffenen Patienten schlecht.AML-Zellen residieren vor allem im Knochenmark und sind dort voneiner Vielzahl von Zellen wie Gefäßzellen, Knochenzellen,mesenchymalem Stammzellen und Bindegewebszellen umgeben. ErsteHinweise darauf, dass einige dieser Zellen, genannt mesenchymaleStammzellen (MSC), durch die AML-Zellen dahingehend beeinflusstwerden, dass diese das Wachstum der leukämischen Zellen fördern. Eswird untersucht, ob und wie AML-Zellen Veränderungen im Erbgut derMSCs bewirken. Weiterhin soll untersucht werden, ob durch Infusionvon gesunden MSCs Patienten vor einen Rückfall der Leukämie bewahrtwerden können.Leipzig: Prof. Gerhard Behre, Universität Leipzig, MedizinischeFakultät, Department für Innere Medizin, Abteilung für Hämatologieund OnkologieForschungsthema: Systembiologie von onkogenen miRNAs in der akutenmyeloischen Leukämie mit CEBPA MutationenErklärung: C/EBPalpha ist ein wichtiger Transkriptionsfaktor bei derDifferenzierung von hämatopoetischen Stammzellen zu Granulozyten undfunktionell beeinträchtigt bei vielen Formen der akuten myeloischenLeukämie (AML). MicroRNAs sind kleine RNA-Moleküle, die dieGenexpression regulieren. C/EBPalpha kann bei der AML sowohlmicroRNAs induzieren (Tumorsuppressoren) als auch reprimieren(Onkogene). In diesem Projekt soll ein Netzwerk aus microRNAsidentifiziert werden, das wichtig ist für die Entwicklung von AML,die durch C/EBPalpha-Mutationen gekennzeichnet ist, und dass mantherapeutisch beeinflussen kann, um die Therapie der AML mitC/EBPalpha-Mutationen zu verbessern.24. José Carreras Gala am 12. Dezember 2018Deutschlands emotionalste Benefiz-Gala findet wieder in den BavariaStudios in München statt. Die 24. José Carreras Gala wird am 12.Dezember 2018 ab 20.15 Uhr live bei SAT.1 Gold im frei empfangbarenFernsehen übertragen. Dabei werden wieder viele internationale undnationale Stars José Carreras unterstützen, Spenden für den Kampfgegen Leukämie zu sammeln. Zugesagt haben bereits Jonas Kaufmann,David Garrett, Santiano, Christina Stürmer, Nico Santos und MichaelSchulte. Karten für die 24. José Carreras Gala sind bei MünchenTicket (www.muenchenticket.de) und bei der José CarrerasLeukämie-Stiftung (www.carreras-stiftung.de) erhältlich.Ticketkategorien:Kat. I 99,00 EuroKat. II 59,00 EuroKat. III 39,00 Euro PremiumKat. I (inklusive After-Show) 149,00 Euro(nur erhältlich über die José Carreras Leukämie-Stiftung Tel. 089 272904-0 oder Email jcg@carreras-stiftung.de).José Carreras Leukämie-Stiftung1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über dieeigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche JoséCarreras Leukämie- Stiftung e.V. und anschließend die zugehörigeStiftung. Seither wurden bereits über 220 Millionen Euro gesammeltund mehr als 1.200 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs-und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrerHeilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativenzum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. istTräger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschenSpendenwesen.Weitere Informationen unter: www.carreras-stiftung.de undwww.josecarrerasgala.deOnline-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.deSpenden-Telefonhotline:(+49) 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR;Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, Aus demAusland können die Kosten abweichen)Spendenkonto:Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.Commerzbank AG MünchenIBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01BIC: DRESDEFF700Pressekontakt:Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungDr. Gabriele KrönerGeschäftsführender VorstandElisabethstraße 23 | 80796 MünchenTel: 089 / 27 29 04 -0E-Mail: presse@carreras-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuell