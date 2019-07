José Carreras Leukämie-Stiftung: Weitere 8,8 Millionen Euro für den Kampf gegen Leukämie (FOTO)

München (ots) -Für den Kampf gegen Leukämie und andere bösartige Blut- oderKnochenmarkserkrankungen hat die Mitgliederversammlung des JoséCarreras Leukämie-Stiftung e.V. unter Vorsitz von Stifter JoséCarreras auf seiner Sitzung in München weitere 8,8 Millionen Euro anFördergeldern bewilligt. Erst im April ist die José CarrerasLeukämie-Stiftung von der Deutschen Universitätsstiftung und demStifterverband für die deutsche Wissenschaft als"Wissenschaftsstiftung des Jahres" ausgezeichnet worden."Dank unserer Spenderinnen und Spender kann die José CarrerasLeukämie-Stiftung auch in diesem Jahr wichtige und innovativeForschungs-, Struktur- und Sozialprojekte im Bereich von Leukämie undanderer bösartiger Blut- oder Knochenmarkserkrankungen nachhaltigunterstützen und über die Krankheitsbilder informieren. Alle dieseMaßnahmen tragen dazu bei, Leben zu retten und Leid zu lindern",erklärt Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der JoséCarreras Leukämie-Stiftung.Allein mit über 5,6 Millionen Euro werden Forschungsprojektegefördert. Ein neuer Schwerpunkt sind zelluläre Therapien. Dabeiwerden patienteneigene Zellen des Immunsystems (T-Zellen) genetischso verändert, dass sie Krebszellen im Blut erkennen, angreifen undausschalten. Erst im vergangenen Jahr hat die amerikanischeZulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA) die erstezelluläre Therapie zugelassen, was Experten als "Meilenstein in derEntwicklung der Krebs-Immuntherapien" werten.Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung einerMulti-Center-Studie zur Bekämpfung der Graft-versus-Host-Erkrankung(Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion), an der sich mehrere renommiertedeutsche Universitätskliniken beteiligen. Nach einer allogenenBlutstammzelltransplantation, die für viele Leukämie-Patienten oftdie einzige Chance auf Heilung ist, kann es bei den Betroffenen zueiner schweren oder gar tödlichen Immunreaktion kommen, da sich dasTransplantat (des Spenders) gegen den Wirt (des Empfängers) richtetund verschiedene Gewebe des Empfängers angreift. Ziel der Forschungist es, diese unerwünschte Reaktion zu entschlüsseln und eineentsprechende Therapie zu entwickeln.Mit zahlreichen Programmen fördert die José CarrerasLeukämie-Stiftung intensiv den wissenschaftlichen Nachwuchs. Sowerden unter anderem jährlich 20 Promotionsstipendien gemeinsam mitden Fachgesellschaften Deutsche Gesellschaft für Hämatologie undMedizinische Onkologie (DGHO) und Gesellschaft für PädiatrischeOnkologie und Hämatologie (GPOH), ein internationales Stipendium inZusammenarbeit mit der EHA (European Hematology Association) sowiedrei nationale Forschungsstipendien ausgelobt.Seit der Gründung im Jahr 1995 hat die José CarrerasLeukämie-Stiftung über 1.200 Leukämie-Projekte mit insgesamt über 220Millionen Euro gefördert. Um diese wichtige und lebensrettende Arbeitfortzusetzen, wird José Carreras am 12. Dezember 2019 zur 25. JoséCarreras Gala nach Leipzig einladen und gemeinsam mit seineninternationalen und nationalen Künstlerfreunden um Spenden bitten.Deutschlands emotionalste Benefiz-Gala wird vom MDR live übertragen.Da der reguläre Vorverkauf noch nicht begonnen hat, könnenEintrittskarten unter Tel: 089/2729 04 - 0 oder unter E-Mail:jcg@carreras-stiftung.de reserviert werden.José Carreras Leukämie-Stiftung1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über dieeigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche JoséCarreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörigeStiftung. Seither wurden bereits über 220 Millionen Euro gesammeltund mehr als 1.200 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs-und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung vonLeukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderungvon jungen Talenten im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie dieUnterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativenzum Ziel haben. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. istTräger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschenSpendenwesen. Die José Carreras Leukämie-Stiftung wurde im April 2019von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als"Wissenschaftsstiftung des Jahres" ausgezeichnet. Die 25. JoséCarreras Gala findet am 12. Dezember 2019 live aus Leipzig beim MDRstatt. Ticketvoranfragen unter jcg@carreras-stiftung.de odertelefonisch unter 089-272904-0.Weitere Informationen finden Sie unter: www.carreras-stiftung.de.Online-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.deSpenden-Telefonhotline:(+49) 01802 400 100(Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR; Kosten aus demdeutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem Ausland können dieKosten abweichen)Spendenkonto:Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.Commerzbank AG MünchenIBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01BIC: DRESDEFF700Pressekontakt:Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungDr. Gabriele KrönerGeschäftsführender VorstandElisabethstraße 23 | 80796 MünchenTel: 089 / 27 29 04 -0E-Mail: presse@carreras-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuell