Joris und Fibel komplettieren die Fritz DeutschPoeten 2018

Es ist soweit: alle auftretenden Künstler der FritzDeutschPoeten vom 31. August und 1. September 2018 im IFASommergarten der Messe Berlin stehen fest. Ausnahmekünstler Joris unddie Mannheimer Newcomer Fibel komplettieren das Line Up. Fritz vomrbb hat es sich auch in diesem Jahr wieder zur Aufgabe gemacht, diebeste aktuelle deutschsprachige Musik zu fördern.Die neuen ActsSelten hat jemand in so rasantem Tempo die Herzen der Fans erobertwie Joris, als er 2015 auf der musikalischen Bildfläche erschien, u.a. auch bei seinem ersten Auftritt auf der DeutschPoeten-Bühne vor13.000 Zuschauern. Für seine Single "Herz über Kopf" wurde Joris mitPlatin belohnt und sein Debütalbum erreichte Goldstatus. Radio-Hits,TV-Auftritte und zahlreiche Live-Shows folgten. 300 Konzerte späterkündigt er für 2018 sein neues Album "Schrei es raus" und diegleichnamige Tour an. Mit seiner einzigartigen Stimme, ungebrochenerEnergie und einem dichten, vielschichtigen Sound sind seine Auftrittemehr als überzeugend. Dieses Jahr wird Joris als bereits erfahrenerDeutschPoet mit den einzigartigen Songs seines ersten Albums und langersehntem neuen Material seine zahlreichen Berliner Fans glücklichmachen.Fibel sind vier junge Musiker aus Mannheim, die mit gradlinigen,dominanten Gitarren an den Post Punk der 80er Jahre erinnern. Dazugesellt sich ein schrilles Funkeln der Neuen Deutsche Welle, das inForm von springenden Basslines und eindringlichen Drums daherkommtund von einem warmen Synth-Teppich getragen wird. Stets metaphorisch,stets ein wenig leidend, weitab von verschnörkeltem und aufgesetztemSchnickschnack treffen FIBEL den musikalischen Zeitgeist auf denPunkt.Weitere Fritz DeutschPoeten 2018 sind: Bausa, Megaloh, Romano,Eunique und Brett. Die Headliner Kontra K, Clueso und SDP spielensogar ein komplettes Konzert.Wer diesen spannenden Mix aus den besten neuen und etabliertenActs der deutschsprachigen Musikszene nicht verpassen möchte, kannsich unter fritzdeutschpoeten.com sein Ticket sichern. Highlights vonden Fritz DeutschPoeten 2017Zur Einstimmung auf das diesjährige Festival sendet das rbbFernsehen in der Nacht vom Freitag, den 27. auf Samstag, den 28.7. um0:00 Uhr eine Zusammenfassung der Highlights der Fritz DeutschPoeten2017, u. a. mit Philipp Poisel, Prinz Pi, Von wegen Lisbeth, Madsenund Jennifer Rostock.Die Fritz DeutschPoeten 2018 - Infos kompaktORT:IFA Sommergarten Messe BerlinLINE-UP:Freitag, 31.08.2018MegalohBausa Kontra K (full Show)Samstag, 01.09.2017FibelBrett Eunique Romano Joris Clueso (full Show) SDP (full Show)TICKETS:Tagestickets für Freitag, 31.08.2018 sind für 39,50 Euro zzgl.Gebühren und für Samstag, 01.09.2018 für 43,50 Euro zzgl. Gebührenerhältlich. Sie gelten zusätzlich am jeweiligen Tag alsIFA-Tagesticket.Das Zwei-Tages-Festivalticket kostet 69,50 Euro zzgl. Gebühren undist wie die anderen Tickets auch im Internet unterfritzdeutschpoeten.com und fourartists.com sowie an allen bekanntenVVK-Stellen erhältlich. Das Festival-Ticket gilt zusätzlich alsIFA-Tagesticket.Weitere Infos unter fritzdeutschpoeten.com und fourartists.com.Die Fritz DeutschPoetenSchon seit 2010 präsentiert Fritz, das junge Radio vom rbb, mitdem Format "Fritz DeutschPoeten" etablierte Künstler und jungeTalente der deutschsprachigen Musikszene. So fördert Fritzkontinuierlich und nachhaltig die deutsche Musikkultur - jenseitskommerzieller Interessen. In den Vorjahren traten bei den FritzDeutschPoeten Cro, Jan Delay, Fettes Brot, Sido, AnnenMayKantereit,Philipp Poisel, Marteria, Kraftklub, Bilderbuch, Wir sind Helden, TimBendzko, Bosse, MIA., Madsen, Max Herre, Thees Uhlmann, AndreasBourani, Wanda und viele weitere Stars auf und begeisterten bis zu13.000 Fans.