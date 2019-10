Jorge González: Mit dem Vater zur Gay-Party in Berlin (FOTO)

Hamburg (ots) -"Let's Dance"-Juror Jorge González, 52, spricht in der aktuellenGALA (Heft 41/2019, ab morgen im Handel) über das innige Verhältniszu seinem Vater Gudelio. Der 98-Jährige komme ihn jedes Jahr fürmehrere Monate in Deutschland besuchen. Dann nehme der Kubaner vollan seinem Leben hier teil: "Ich habe meinen Vater mal mit auf eineGay-Party in Berlin genommen. Ich wusste vorher nicht, dass die Partyein Motto hatte: Leder! Da standen wir dann, und ich dachte nur, wassage ich ihm jetzt?" Gudelio habe sich aber mit der Antwort, es seiFasching, zufriedengegeben und getanzt. "Ich schaue mit ihm auch dieDragqueen-Serie ,RuPaul's Drag Race' auf Netflix. Die findet ercool."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell