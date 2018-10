Jorge González: Rassistische Beleidigung im Zug (FOTO)

Hamburg (ots) -TV-Star Jorge González, 51, fordert mehr Respekt im Umgangmiteinander. "Klar bekomme ich böse Kommentare bei Instagram, diemich wegen meiner Homosexualität oder Hautfarbe beleidigen", sagt erim Interview mit GALA (Heft 42/2018, ab morgen im Handel). "Aber ichignoriere das. Ich will einfach glücklich sein. Ich muss nicht alleanderen glücklich machen." Auch in der realen Welt erlebe erAnfeindungen. "Neulich erst im Zug nach Berlin setzte sich einälterer Herr auf meinen Platz. Als meine Assistentin und ich ihmfreundlich zu verstehen gaben, dass er sich geirrt hat, gab errassistische Kommentare von sich. Aber die anderen Fahrgäste und dasZugpersonal haben das nicht geduldet und ihn des Platzes und in seineSchranken verwiesen." Sein persönliches Credo, so González: "Ichwill, dass die Menschen Toleranz und Respekt anderen gegenüberzeigen."Der gebürtige Kubaner, der unter anderem als Choreograf undCatwalk-Trainer erfolgreich ist, startet gerade als Schauspielerdurch. Am 23. Oktober ist er in der Sat.1-Komödie "Unsere Jungs" zusehen.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell