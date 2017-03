Hamburg (ots) - Kurz vor seinem 50. Geburtstag im August hat sichJorge González mit einem speziellen Fitness-Programm knackige Muskelnantrainiert. "Ich habe schon immer gerne Sport gemacht, aber ichmöchte mir jetzt beweisen, dass ich noch fit bin", sagte er imInterview mit GALA (Ausgabe 12/17, ab heute im Handel). "Ich seheviele Freunde um die 50, die einen dicken Bauch bekommen, überSchmerzen klagen und sich immer schlechter bewegen können. Da denkeich mir: Nee, das will ich nicht." Mit der Disziplin hat der Kubaner,der in Hamburg lebt, kein Problem: "Ich bin 150 Prozentdiszipliniert, egal was ich tue."Abgesehen von den äußeren Veränderungen wirke sich der Sport auch"ganz stark auf die Seele" aus, so Jorge Gonzaléz. "Endorphine werdenfreigesetzt, Glückshormone, man fühlt sich einfach gut. Innerlichfühle ich mich wie mit 20."Ab Freitag ist der Choreograf und Catwalk-Trainer in der neuenStaffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance" wieder als Jury-Mitglied zusehen.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell