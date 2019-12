Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Für die Aktie Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial aus dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" wird an der heimatlichen Börse Shanghai am 05.12.2019, 07:58 Uhr, ein Kurs von 39.01 CNH geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial beträgt das aktuelle KGV 46,77. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 0,59 % ist Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (2,37 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,78 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.