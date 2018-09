Jones Energy: Risiko oder Gewinnchance?

Für die Aktie Jones Energy aus dem Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 28.09.2018 ein Kurs von 6 USD geführt.

Wie Jones Energy derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Für die Jones Energy sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 0 Buc, 3 Hold, 2 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Jones Energy vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Jones Energy. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 0,83 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -86,11 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 6 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Jones Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 1,05 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (6 USD) deutlich darüber (Unterschied +471,43 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (1,84 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+226,09 Prozent Abweichung). Die Jones Energy-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Die Jones Energy-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Fundamental: Jones Energy ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Oil, Gas & Coal) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 0,39 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 99 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,64 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.