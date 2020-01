Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Berlin (ots) - radioeins vom rbb lädt am Dienstag, 21. Januar 2020, um 20.00 Uhrzur "schönen Lesung" mit Jonathan Safran Foer in den Großen Sendesaal des rbb inBerlin ein. Der amerikanische Bestsellerautor stellt sein aktuelles Buch "Wirsind das Klima! Wie wir unseren Planeten schon beim Frühstück retten können"vor. radioeins-Literaturagentin Marie Kaiser moderiert die Veranstaltung, die inKooperation mit dem Verlag Kiepenheuer & Witsch stattfindet. radioeins überträgtdie Lesung am 21. Januar live ab 20.00 Uhr im Radio.Einladung zur BerichterstattungPressekolleginnen und -kollegen, die über die Veranstaltung berichten möchten,laden wir herzlich dazu ein. Fotografiert werden kann während der ersten zehnMinuten der Veranstaltung. Bitte melden Sie sich bei Interesse bis spätestens17. Januar 2020 an und nutzen Sie dazu die E-Mail-Adressepresseservice_termine@rbb-online.de. Das Kartenkontingent ist begrenzt."Wir sind das Klima!""Der Klimawandel ist die größte Krise, der die Menschheit jemals gegenüberstand.Wir können nicht unsere vertrauten Mahlzeiten und zugleich unseren vertrautenPlaneten behalten. Eins davon müssen wir aufgeben", sagt Jonathan Safran Foer.In seinem neuen Buch erklärt er, wie wir durch die Veränderung unseresLebensstils zum Erhalt des Klimas beitragen können. Wie schon in seinemBestseller "Tiere essen" schafft es Jonathan Safran Foer, ein komplexes Themahöchst zugänglich darzustellen. Seinen Lösungsansatz für klimaschonendesVerhalten kann jede und jeder Einzelne von uns gleich in die Tat umsetzen.Jonathan Safran Foer gehört zu den profiliertesten amerikanischen Autoren derGegenwart. Seine Romane wurden mehrfach ausgezeichnet und in 36 Sprachenübersetzt. Foer lebt in Brooklyn, New York."Die schöne Lesung"Seit 2015 lädt radioeins vom rbb regelmäßig zur Veranstaltungsreihe "Die schöneLesung" in den Großen Sendesaal des rbb ein. Zu Gast waren u. a. dieNobelpreisträger Orhan Pamuk und Mario Vargas Llosa, Zadie Smith, Paul Austerund weitere bedeutende Autorinnen und Autoren der Weltliteratur der Gegenwart.Tickets für die LesungTickets für die Veranstaltung mit Jonathan Safran Foer kosten EUR 14,00/ EUR12,00 (ermäßigt) zzgl. ggf. VVK-Gebühren. Sie sind erhältlich im rbb-Shop amKaiserdamm 80/81, 14057 Berlin, Mo - Fr 10.00 - 14.00 und 14.30 - 17.00 Uhr, Sa10.00 - 15.00 Uhr, Tel.: 030 / 97 993 - 84 999, über www.rbb-ticketservice.desowie bei allen Vorverkaufskassen mit CTS-System und an der Tageskasse.Pressekontakt:rbb Presse & InformationElisabeth SchwiontekTel 030 / 97 99 3 - 12 111rbb-presseteam@rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4485775OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell