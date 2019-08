Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Hamburg (ots) - Der Künstler Jonathan Meese, 43, gehört zu denberühmtesten Gegenwartskünstlern. In der aktuellen Ausgabe desStudierendenmagazins ZEIT CAMPUS übt er Kritik an der "Fridays forFuture"-Bewegung: "Ich finde es sehr problematisch, wenn jungeMenschen sich von außen die Ideologie in die Gesichter meißelnlassen." Und weiter: "Ich habe Angst, dass sie sich zu schnell einerpolitischen Partei unterwerfen. Und gleichzeitig will ich denennichts vorschreiben, das ist ja deren Angelegenheit." Meese betont:"Mich interessiert Ideologisierung nicht. Mich interessiertRealpolitik nicht. Mich interessiert nur die Zukunft."Auch das Video "Die Zerstörung der CDU" des YouTubers Rezokritisiert Meese im Interview mit ZEIT CAMPUS: "Die YouTuber müssengegen jede Partei sein. Nur eine Spaltung vorzunehmen und dann zubehaupten: Die drei Parteien, die sind zumindest ein bisschen besser,das reicht nicht."Meese ist dafür bekannt, besonders viele Werke in kurzer Zeit zuschaffen. Im Interview mit ZEIT CAMPUS sagt er: "Ich konnte schonimmer jeden Raum mit Kunst füllen. Ich bin wie ein Vulkan. Auch heutenoch, obwohl ich ein bisschen müder bin." Meese erklärt: "Ich könnteauch die Bayreuther Festspiele leiten oder die Deutsche Bank. Ichwürde mich da reinfuchsen. Die einzige Bedingung ist: Ich muss eslieben und freie Hand haben."Über seine Studienzeit an der Hochschule für bildende KünsteHamburg (HfbK) sagt er rückblickend: "Ich habe gelernt, die Realitätabzulehnen und mich von ihr abzugrenzen und auch, dass man in derKunst alles mit Hingabe und Konsequenz tun muss." Und weiter: "Hätteich meinem Professor gesagt: ,Ich möchte jetzt nur schlafen oder Biertrinken', hätte er gesagt: ,Ja, du musst es aber konsequentdurchziehen. Dann wäre das Kunst.'"Pressekontakt:Das kompletten ZEIT CAMPUS-Interview dieser Meldung senden wir Ihnenfür Zitierungen gerne zu. Die aktuelle ZEIT CAMPUS mit dem Titel"Zieh doch mal woandershin!" ist jetzt im Handel. WeitereInformationen unter: www.zeitcampus.de. Diese Pressemitteilung findenSie auch unter www.zeit.de/presse.Vera WiedemannUnternehmenskommunikation und VeranstaltungenZEIT VerlagsgruppeTel.: 040 / 32 80 - 4668E-Mail: vera.wiedemann@zeit.dewww.twitter.com/zeitverlagOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell