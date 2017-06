Jonathan Edwards tritt als Vice President, Executive Search bei WilsonHCG ein; Forbes reiht WilsonHCG unter den besten Executive Recruiting Firms ein

Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - WilsonHCG, ein Weltmarktführerfür Talentmanagement-Lösungen mit Sitz in Tampa (Florida), freut sichüber die Aufnahme von Jonathan Edwards in seinem Führungsteam. HerrEdwards übernimmt die Rolle des Vice President, Executive Search undwird die weltweite Vermittlung von Führungskräften (http://www.wilsonhcg.com/executive-search?__hssc=62579827.1.1496697752469&__hstc=62579827.52e448803c7304fae602839d71fd4964.1483997063089.1496693190809.1496697752469.103&__hsfp=3379052244&hsCtaTracking=0be3a90a-8fe0-496f-9cc8-29af83087e82%7C0a37a009-2060-4d57-9b09-c2c5b4c2ac57), dieTalententwicklung und die kontinuierliche Prozessverbesserung desUnternehmens leiten, um das globale Angebot von WilsonHCG auszubauen."Wir freuen uns sehr, Jonathan bei WilsonHCG in einer soentscheidenden Rolle begrüßen zu dürfen. Er bringt eine beispielloseLeidenschaft und umfassende Erfahrung in unser wachsendes Team ein",sagte John Wilson, CEO von WilsonHCG. "Im Zuge unserer Bemühungen,Neuerungen in den Markt einzubringen und unsereFührungskräftevermittlungs-Fähigkeiten auf weltweiter Ebeneauszubauen, glauben wir fest, dass Jonathans Führungstalent unshelfen wird, uns in neue Höhen aufzuschwingen."Jonathan ist ein Stratege in den BereichenFührungskräftevermittlung und Talentakquise mit über 11 JahrenErfahrung in der Personalberatung und -analyse. Vor seinem Einstiegbei WilsonHCG war Jonathan bei Egon Zehnder und zuletzt bei Red Hat,einem S&P 500-Technologie- und Softwareunternehmen, bei dem er in derRolle als Global Executive Search Lead tätig war. Zu seinenKompetenzen zählen die Entwicklung von Strategien zurFührungskräftevermittlung und deren Umsetzung für die RegionenNordamerika, EMEA, APAC und LATAM. Im Laufe seiner Karriere hatJonathan die Rekrutierung von Führungskräften für eine Reihe vonunternehmenskritischen Funktionen durchgeführt, darunter C-Suite, IT,Recht, Vertrieb, Ingenieurwesen, Beratung/ professionelleDienstleistungen, Einrichtungen und Verwaltung, Marketing, Personalsowie Daten und Analytik."Ich freue mich außerordentlich, mich einem so vielfältigen undtalentierten Unternehmen wie WilsonHCG anzuschließen", sagte Edwards."Ich freue mich darauf, das Wachstum unserer globalenFührungskräftevermittlungs-Fähigkeiten zu fördern und unsere Präsenzals erfinderisches und ganzheitliches führendesTalentmanagement-Unternehmen zu festigen."Forbes hat WilsonHCG entsprechend der neu veröffentlichtenForbes-Liste 2017 unter Amerikas besten Executive Recruiting Firmsaufgeführt. Forbes arbeitete bei der Zusammenstellung der Liste derTop-250-Firmen mit dem Analytik-Unternehmen Statista zusammen. DieErgebnisse basierten auf einer umfangreichen, unabhängigenPeer-Review-Umfrage, in der Forbes über 4.000 HR-Manager aus mehrerenUnternehmen, Executive Recruiter und Kandidaten, die mitPersonalvermittlern gearbeitet haben, ermittelte und befragte.Informationen zu WilsonHCGWilsonHCG ist ein Weltmarktführer im BereichTalentmanagement-Lösungen, der nach dem Prinzip verfährt, seinenKunden eine echte Partnerschaft bereitzustellen. Mit der Entwicklungvon Talentmanagement-Lösungen, die sich geschäftlich auswirken --einschließlich Auslagerung des Rekrutierungsprozesses (RecruitmentProcess Outsourcing, RPO), Talentberatung, Lösungen im Bereichvorübergehend Beschäftigte und Suche nach Führungskräften -transformiert WilsonHCG die Unternehmen seiner Kunden durch ihrTalent. Der globale Hauptsitz des im Jahre 2002 gegründetenUnternehmens befindet sich in Tampa (Florida, USA). Mit seinerweltweiten Präsenz ist das Unternehmen auf sechs Kontinenten und inüber 35 Ländern vertreten. Während die Optimierung der kundenseitigenTalentstrategien unerlässlich ist, verfügt WilsonHCG gleichzeitigjedoch über das Verständnis, dass es die dabei entwickeltenBeziehungen sind, die zu den erzielten und umgesetzten Ergebnissenseiner Kunden führen. Better People, Better Business.®Weitere Informationen über WilsonHCG und seine Dienstleistungenfinden Sie unter www.wilsonhcg.com.Pressekontakt:Richard Ward, (262) 346-2311, richard.ward@wilsonhcg.comLogo - http://mma.prnewswire.com/media/325459/wilsonhcg_logo.jpgOriginal-Content von: WilsonHCG, übermittelt durch news aktuell