"Jonas Kaufmann in der Waldbühne" im 3sat-Festspielsommer (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 15. September 2018, 20.15 UhrErstausstrahlungSonnenschein, Meer und eine Sprache, die den großen Gefühlenklangvoll Ausdruck geben kann: Auf Startenor Jonas Kaufmann übt dasSehnsuchtsland Italien eine große Anziehungskraft aus. Unter demMotto "Dolce Vita" hat der Opernsänger sein Konzert in der BerlinerWaldbühne als Hommage an das südländische Lebensgefühl angelegt. ImRahmen seines Festspielsommers zeigt 3sat das Konzert "Jonas Kaufmannin der Waldbühne" am Samstag, 15. September 2018, um 20.15 Uhr ineiner 116-minütigen Fassung in Erstausstrahlung.In Begleitung des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin unter derLeitung von Jochen Rieder präsentiert Kaufmann Arien und Schlager wie"Volare", Caruso" oder "Con te partirò". An der Seite desItalien-Fans tritt als Gast die Mezzosopranistin Anita Rachvelishviliauf.Mit diesem Konzert endet der Festspielsommer 2018, in dessenRahmen 3sat von Mai bis September herausragende Konzerte, Opern- undBallettaufführungen großer Festivals in Deutschland, Österreich undder Schweiz in seinem Programm präsentierte.Im Anschluss an das Konzert zeigt 3sat um 22.10 Uhr "Domingo undWien - Eine musikalische Liaison". Die Dokumentation lässt dieKarriere des spanischen Opernsängers Plácido Domingo Revue passierenund zeigt, wie eng er mit Österreichs Hauptstadt verbunden ist.