Leipzig (ots) - Auch zu Deutschland habe er eine lange, intensiveBeziehung, erzählt der Bon-Jovi-Frontmann im Brisant-Interview in NewYork. Im nächsten Sommer kommt die Band nach sechs Jahren wieder nachDeutschland. "Wir waren so viele Male dort, es ist für uns wie einzweites Zuhause. Denkwürdige Konzerte wie im MünchnerOlympia-Stadion! All die Orte über all die Jahre. Ich freue michdarauf mit unserer Tour zurückzukommen."Auch wenn Bon Jovi nicht mehr so gigantisch unterwegs sein wolleund weniger Stationen auf ihrer Europatour plane als früher, wirkeihre Show auch auf diese etwas minimalistischere Weise, sagt der56-jährige Sänger.Jon Bon Jovi ist seit fast 30 Jahren verheiratet und empfindet dasals großen Glücksfall: "Ich hatte das Glück, die Richtige gleich beimersten Mal zu erwischen. So einfach ist das. Wir hatten Glück undsind glücklich seitdem."Auf die Frage, ob es sich also doch nicht so schlecht lebe an derSeite eines Rockstars, ist er schlau genug, auf seine Frau zuverweisen: "Das müssen Sie sie fragen. Wie ich das sehe, ist eswunderbar jeden Tag."BRISANTDienstag, 30.10.2018, 17:15 Uhr im ERSTENwww.mdr.de/brisantPressekontakt:Annette Mugrauer, Redaktionsleiterin "Brisant", Tel. 0341/300 4297Original-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell