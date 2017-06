Jolywoods n-Typ-Monomodule können den IZM potenziell um bis zu 3 bis 4 % steigern

Taizhou, China (ots/PRNewswire) - Jolywood (Taizhou) SolarTechnology Co. Ltd ("Jolywood" oder "das Unternehmen"), ein führendesUnternehmen im Bereich Forschung und Entwicklung, Herstellung undMarketing von Solarzellen, hat bei PHOTON Consulting einen Bericht inAuftrag gegeben. Dieser ergab, dass die Verwendung von Modulen, dieauf n-Typ-Bifacial-Zellen basieren und von Jolywood hergestelltwerden, über das Potenzial verfügt, die Interne Zinsfuß-Methode (IZM)von PV-Anlagen um bis zu 3 bis 4 % zu steigern.In dem Bericht ist von zunehmendem Wettbewerb unter denSolarherstellern die Rede, da die globale Volumenentwicklung imSolarbereich lahmt. Unter diesen Umständen haben Hersteller eineMöglichkeit, um sich von anderen abzuheben: sie müssen Produkte mitHochleistungstechnologie anbieten. Modulhersteller, die solcheProdukte anbieten möchten, können Kosten, Kapitalinvestitionen undpotenzielle Risiken senken, die mit der Herstellung vonHochleistungszellen einher gehen, indem sie eine Partnerschaft miteinem Lieferanten dieser Zellen eingehen.Wie in der Beurteilung von Zelllieferanten im Bericht erwähnt:"Jolywood ist ein Beispiel für ein Unternehmen, das viele dieserEigenschaften besitzt. Jolywood wird 2017 beispielsweise 2 GWProduktionskapazitäten für n-Typ-Bifacial-Monozellen erreichen undhat sich einen Ruf für hervorragende Leistungen als Lieferant vonhochwertigen/leistungsstarken Modulen bei vielen der Unternehmenerarbeitet, die potenzielle Käufer der leistungsstärkerenn-Typ-Zellen sind."Die Solarmodule von Jolywood bieten die sehr effizienten-Typ-Bifacial-Technologie. Damit erzielen die Zellen einen höherenWirkungsgrad, indem die Kapazität zur Stromerzeugung über die gesamteLebensdauer um 36 % gesteigert wird. "Das ist mit Abstand eine derfortschrittlichsten Technologien auf dem Markt und könnte die Kostenfür die Solarbranche minimieren", sagte Herr Liu Yong(Geschäftsführer von Jolywood Solar Technology).Er bemerkte außerdem: "Jolywood hat sich verpflichtet, unsereTechnologie zu entwickeln, um die Nutzung von Solarenergie zusteigern. Wir hoffen, mehr Unternehmen und Solarkraftprojekteunterstützen zu können, um den Menschen so umweltfreundliche Energiezu liefern."Hier können Sie den vollständigen Bericht lesen: http://www.jolywood.cn/wp-content/uploads/2017/06/Value-Opportunites-from-N-type-High-Performance-Cells-1.pdfInformationen zu Photon ConsultingPHOTON Consulting ist ein Forschungs- und Beratungsunternehmen,das sich auf den schnell wachsenden globalen Photovoltaik-Markt inder Solarenergiebranche spezialisiert hat. PHOTON Consulting liefertseinen Kunden aus aller Welt Beratung, Daten, Forschung und Analysen,damit sie fundierte Entscheidungen treffen und Zukunftstrends ineiner sich ständig wandelnden globalen PV-Branche vorhersehen können.Informationen zu Jolywood (TaiZhou) Solar Technology Co. Ltd.Jolywood (Taizhou) Solar Technology, eine hundertprozentigeTochtergesellschaft für photoelektrische Technologie der Jolywood(Suzhou) Sunwatt Co. Ltd., ist tätig im Bereich Forschung undEntwicklung, Produktion und Marketing von Solarzellen und Siliziumfür die Solarenergiebranche und bietet technische Beratungsdienstean. Das Unternehmen arbeitet seit seiner Gründung an technologischenEigenschaften und hat bis heute über 60 Patente angemeldet, von denen23 erteilt wurden. Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. wurde 2008gegründet und ist mit einer jährlichen Produktionskapazität von über100 Millionen Metern der größte professionelle Hersteller vonPV-Rückseitenfolie weltweit. Das Unternehmen führt außerdem dieBranche mit 2,1 GW Herstellungskapazität vonn-Typ-Bifacial-Solarzellen an.Pressekontakt:Taylor Zhao+86-523 80612367mkt@jolywood.cnOriginal-Content von: Jolywood, übermittelt durch news aktuell