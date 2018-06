Jolywoods hocheffiziente bifaziale Typ-N-Technologien werden auf der SNEC 2018 von der SPIC gelobt

Shanghai (ots/PRNewswire) - Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd.("Jolywood"), der weltweit führende Anbieter hocheffizienterbifazialer Typ-N-Solarzellen und -Solarmodule, wurde auf der SNEC2018 von der State Power Investment Corporation Limited (SPIC) undanderen Teilnehmern für seine neuesten Leistungen in derPhotovoltaik-Technologie und seine innovativen neuen Produkte gelobt.Zu den Höhepunkten auf Jolywoods Ausstellungsstand auf der SNECzählten seine monokristalline bifaziale Typ-N-TOPCON-Solarzelle, seinTyp-N-Modul mit bifazialem Glas-transparentem Backsheet, seinAluminium-Partner-System für bifaziale Module; sein glasfreies,flexibles AI-Modul mit IBC-Technologie sowie seineNew-Energy-Produkte für Haushalte. Xia Zhong, Deputy General Managervon SPIC, besuchte Jolywoods Stand und war von dem was er sah,beeindruckt - insbesondere von Jolywoods Förderung der Netzparitätüber dessen monokristalline bifaziale Typ-N-Solarzellen, was fürChina und die Welt sehr bedeutsam ist. Er bekundete auch großesInteresse an Jolywoods Initiativen im sich neu herausbildenden Sektorgrüner Energie für Haushalte, der Menschen in ländlichen GegendenChinas viele Chancen und Vorteile bieten wird.Lin Jianwei, Chairman von Jolywood: "Es ist eine große Ehre, dassuns Herr Xia für unsere neuen Produkte und unsere zukunftsgerichteteWachstumsstrategie im Wohnsektor so gelobt hat. SPIC ist einführendes Unternehmen im Stromerzeugungsbereich. Seine Wertschätzungunserer Arbeit ist ein bedeutender Anhaltspunkt für die Qualitätunserer Produkte und die Fähigkeiten der innovativen MitarbeiterJolywoods, die diese entwickelt haben."Der unbesungene Held in Jolywoods Produktsortiment ist unser hochreflektives Aluminium-Partner-System bifazialer Module", fuhr Linfort. "Die Produkte haben eine Vielzahl von Vorteilen: Sie zeichnensich durch geringes Gewicht, hohe Intensität, hohe Reflektion undhohe Wärmeeableitung aus. Sie sind selbstreinigend, wind- undschneeresistent und langlebig. Sie können die Kosten einer bifazialenSolarstromanlage senken und können ihren Output-Wert erhöhen."Im Mai ist Jolywood eine Kooperation mit der HuangHe HydroPowerDevelopment Co., Ltd. eingegangen - einer Tochtergesellschaft vonSPIC. Ziel dieser ist es, Produkte für den New-Energy-Markt in Chinazu produzieren, und HuangHe HydroPower wird von Jolywood bis zu 5 GWan Solarzellen und Solarmodulen kaufen. Mit dieser Kooperation wirdJolywood die schnelle Anwendung hoch effizienter und hochzuverlässiger Produkte vorantreiben und einen Beitrag zum raschenErreichen der PV-Netzparität leisten.Der Massenfertigungs-Wirkungsgrad der N-PERT-Solarzellen, die inJolywoods Kooperationsprojekt mit SPIC eingesetzt werden, liegt bei21,7 Prozent. Der der neuen TOPCON-Solarzelle liegt im Vergleich zuN-PERT 0,9 Prozent höher. Bis Jahresende ist eine weitere Steigerungum 0,4 Prozent auf dann 23 Prozent möglich. Die bifazialeTyp-N-Technologie wird die Gesamt-Stromerzeugung im Vergleich zureinseitigen P-Typ-Technologie um mehr als 17 Prozent erhöhen. DasTyp-N-Modul mit bifazialem Glas-transparentem Backsheet desUnternehmens erreicht eine Frontleistung von bis zu 400 W; seinemaximale Gesamtleistung wird über 480 W liegen. Das Modul verwendetauch das transparente TPT-Backsheet, das Jolywood und DuPontentwickelt haben. Darüber hinaus hat Jolywood die transparenteTechnologie verbessert und ein rasterartiges hoch reflektivestransparentes Backsheet-Produkt entwickelt, das bereits patentiertwurde.Informationen zu JolywoodJolywood (Taizhou) Solar Technology - eine auf fotoelektrischeTechnologie spezialisierte hundertprozentige Tochtergesellschaft vonJolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. - betätigt sich in derErforschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Solarzellen,Solarenergie- und Siliziumlösungen und bietet technischeBeratungsleistungen an. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen eineVielzahl neuer Technologien hervorgebracht und bis heute für über 60Lösungen Patente beantragt. Für 23 von diesen ist ein Patent gewährtworden. Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd., gegründet 2008, ist derweltweit größte professionelle Hersteller von PV-Backsheets - miteiner jährlichen Produktionskapazität von über 100 Millionen Metern.Mit 2,1 GW Produktionskapazität steht das Unternehmen in derweltweiten Solarindustrie an der Spitze im Segment bifazialerTyp-N-Solarzellen.