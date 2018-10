Jolywood wurde zur Teilnahme an der ersten Seidenstraßen-Energieministerkonferenz eingeladen

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd. (SZ: 300393) (Jolywood), weltweit führender Anbieter vonhocheffizienten bifazialen n-Typ-Solarzellen und -modulen, war einwichtiger Teilnehmer an der Seidenstraßen-Energieministerkonferenzund dem Internationalen Forum zur Energiewende 2018 (die"Konferenz"), auf denen die Zusammenarbeit im Energiebereich sowiedie Zukunft neuer Energien besprochen wurden. Lin Jianwei,Vorstandsvorsitzender von Jolywood, wurde zusammen mit Leitern vonProjekten im Rahmen der Seidenstraßeninitiative sowie leitendenManagern von Unternehmen aus der Energiebranche als Sondergasteingeladen.Der Erfolg dieser Konferenz, die eine große Zahl hoher Gästeanzog, beweist die Fähigkeit der Seidenstraßeninitiative, einenKonsensus zwischen den Teilnehmerländern zur weltweiten Kooperationim Energiesektor zu erzielen. China verfügt über umfassende,wertvolle Erfahrung in Forschung und Entwicklung sowie Fertigung undAnwendung im Bereich neuer Energietechnologien und -produkte. Chinasetzt zurzeit die grüne Energiewende in Zusammenarbeit mit anderenLändern in ähnlicher Lage um, und dies kommt den Menschen imEinzugsgebiet der Seidenstraßeninitiative zugute. Jolywood ist dabeiaktiv an der grünen Wende im Energiesektor beteiligt.Herr Lin sagt dazu: "Jolywood ist ein globaler Marktführer imBereich hocheffiziente bifaziale n-Typ-Solarzellen und -module. Wirstellen die weltweit führenden monokristallinen bifazialen2,4-GW-n-Typ-Solarzellen her. Der Umwandlungs-Wirkungsgrad derbifazialen TOPcon-n-Typ-Zellen liegt inzwischen bei mehr als 22,8 %,und auch der Wirkungsgrad der n-Typ-IBC-Zellen ist höher als 23,0 %.Damit tritt unsere Branche nunmehr in die neue Ära derphotovoltaischen Parität ein."Jolywood wurde im Jahr 2008 gegründet und befasst sichschwerpunktmäßig mit der Forschung und Entwicklung im BereichRückseitenfolien (Backsheets) für Solarzellen. Das Unternehmen istein führender Hersteller fortschrittlicher photovoltaischerWerkstoffe. Sein Fertigungs- und Umsatzvolumen steht an der Spitzeder Branche. Derzeit unterstützt Jolywood mehr als 40 Solaranlagen imGigawattbereich weltweit ohne jegliche Kundenreklamationen und sorgtdafür, dass seine PV-Module ihre volle Lebensdauer erreichen.Jolywood legt außerdem großen Wert auf internationale Entwicklungund hat Kunden u. a. aus Italien, Indien, Japan und Taiwan. Seinehocheffizienten bifazialen n-Typ-Solarzellen und -module werden vonKunden rund um die Welt geschätzt. So zum Beispiel baute Chinasstaatliches Stromversorgungsunternehmen State Power InvestmentCorporation Limited (SPIC) die weltweit größte monokristallinebifaziale 100-MW-n-Typ-Photovoltaikanlage über dem Wasser mitMaterialien und Unterstützung von Jolywood. Weitere Anwendungen sindu. a. Indiens monokristalline bifaziale ACMEn-Typ-Photovoltaikanlage, die Modellanlage im australischen Adelaide,eine Modellanlage in Japan sowie Thailands monokristalline bifazialeRMUTL n-Typ-Photovoltaikanlage.Jolywood hat es sich zum Ziel gesetzt, hocheffiziente bifazialeLösungen für hohe Stromerzeugung zu geringen Stromkostenbereitzustellen und wird seine Technologie weiterhin verbessern sowiesich aktiv an Projekten innerhalb und im Einzugsbereich derSeidenstraßeninitiative beteiligen, um auf diese Weise seinen Teilzur Energiewende beizutragen.Informationen zu JolywoodJolywood (SZ: 300393) ist Weltmarktführer bei Entwicklung,Herstellung und Vertrieb von PV-Backsheets, hocheffizientenmonokristallinen, bifazialen n-Typ-Solarzellen und bifazialenSolarmodulen. Die 2008 gegründete Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd.(Jolywood Suzhou) ist der weltweit größte Hersteller vonPV-Rückseitenfolien mit einer Fertigungskapazität von jährlich über100 Millionen Quadratmetern. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co.Ltd. (Jolywood Taizhou), eine hundertprozentige Tochtergesellschaftvon Jolywood Suzhou, wurde 2016 gegründet und steht mit einer seit2017 erreichten Produktionskapazität bei bifazialen n-Typ-Solarzellenvon 2,4 GW an der Spitze der globalen Solarindustrie.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/775473/Jolywood_belt_and_road_conference.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/775472/Jolywood_chairman_interviewed.jpgPressekontakt:Cathy Huang+39-345-071-3680cathy@jolywood.cnOriginal-Content von: Jolywood, übermittelt durch news aktuell