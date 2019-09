Jolywood versorgt vollelektrische Schwerlaster mit solarem Energiespeichersystem

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co("Jolywood"), Chinas führender PV-Modulhersteller, stellte heute seinSolarenergiespeichersystem mit der Markteinführung desvollelektrischen Schwerlastkraftwagens von Breton vor. Jolywood, dasden aufstrebenden Sektor für Elektro-Lkws in Bewegung bringt, haterhebliches Wachstum im Sektor Internet of Energy (IoE) bewirkt underneuerbare Energien leichter zugänglich gemacht.Zusammen mit Breton präsentierte Jolywood den vollelektrischenSchwerlaster und sein intelligentes Energiesystem auf der WorldArtificial Intelligence Conference ("WAIC") vom 29. bis 31. August inShanghai. Die WAIC ist die weltweit bedeutendste Veranstaltung fürdie Technologiebranche und begrüßt über 400 globale Unternehmen,darunter Alibaba und Huawei."Die Stromversorgung durch Sonne und Wind sowie dasEnergiespeichersystem sind durch die Automatisierung und das Internetintegriert. Sie werden zu einer signifikanten umweltfreundlichenAlternative zu Benzin verschwendenden Trucks", so Herr Meng vonBreton.Das vollelektrische Schwerfahrzeug oder E-LKW mit demPV-Energiesystem von Jolywood wird mit sauberer Energie aus demPV-Kraftwerk und der Windturbine betrieben. Das System machtschadstofffreie Energie umfassend zugänglich und hocheffizient.Schwerlaster müssen in der Regel lange Strecken mit großen Lastenzurücklegen; das vollelektrische Schwerfahrzeug macht diese Fahrtenweniger anstrengend und umweltfreundlich. Das im System verwendetePV-Modul ist das von Jolywood entwickelte, monokristalline,hocheffiziente bifaziale "Paving"-Modul JW-T60N, Typ N. Zusätzlich zuden erweiterten Leistungsmerkmalen des Jolywood N-Moduls, wiebeispielsweise dem hohen Umwandlungswirkungsgrad, ist das Modul mitdem bahnbrechenden transparenten Mesh-Backsheet von Jolywoodausgestattet, mit dem das Gewicht des Moduls deutlich reduziert wird.Für schwere Lkw bedeutet die Leichtbauweise eine Reduzierung der Lastund des Stromverbrauchs und längere Strecken.Der vollelektrische Schwerlaster Breton wird nicht nurhervorragend mit neuer Energie versorgt, sondern auch durch einselbstfahrendes System gesteuert. Die beiden Features zusammenverdeutlichen den Aufstieg und die Bedeutung des Trends "Internet ofEnergy". Laut Chen Fangming, dem Vorsitzenden von Breton, wird dieZukunft der Energie elektrisch, kohlenstoffarm und intelligent sein.Und es ist das Internet, das jeden Sektor integriert. In diesem Sinnehat mit diesem Start eines vollelektrischen Trips von Jolywood undBreton eine neue und intelligente Zukunft für die Energie gerade erstbegonnen.Informationen zu JolywoodJolywood (SZ: 300393) ist weltweit führend in der Entwicklung,Produktion und Vermarktung von PV-Backsheets, hocheffizientenbifazialen monokristallinen Solarzellen vom Typ N und von bifazialenModulen. Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) wurde2008 gegründet und ist der weltweit größte Hersteller fürPhotovoltaik-Backsheets, mit einer jährlichen Produktionskapazitätvon mehr als 100 Millionen Quadratmetern. Jolywood (Taizhou) SolarTechnology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), eine hundertprozentigeTochtergesellschaft von Jolywood Suzhou, wurde 2016 gegründet undsteht seit 2017 mit 2,4 GW Fertigungskapazität für bifazialeSolarzellen des Typs N an der Spitze der globalen Solarbranche.Pressekontakt:Michael Li+86-18901866968lil@jolywood.cnOriginal-Content von: Jolywood, übermittelt durch news aktuell