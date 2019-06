Jolywood unterzeichnet bahnbrechende Vereinbarung zur Bereitstellung hocheffizienter bifazialer Typ-N-Module für die Expo 2020 Dubai

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 6. Juni unterzeichneten Jolywood,ein führender chinesischer Hersteller von bifazialenTyp-N-Solarzellen und -Modulen, und Shanghai Electric auf der SECE2019 einen wegweisenden Kooperationsvertrag zum Bau eines320-MW-Kraftwerks, um saubere und erneuerbare Energie an die DubaiExpo in 2020 zu liefern."Jolywood möchte die Photovoltaikindustrie durch die weltweiteVersorgung mit bifazialer Typ-N-Technologie revolutionieren. Mitgemeinsamen Anstrengungen möchten wir die Entwicklung vonerneuerbaren Energien auf ein neues Niveau heben, indem wir einenneuen Maßstab für die Branche setzen", so Weijian Lin, Chairman derJolywood Group. "Mit Blick auf die Zukunft wird Jolywood auchweiterhin im Rahmen der "Belt and Road"-Initiative Chinas erneuerbareEnergieformen einbringen."An den Feierlichkeiten nahm unter anderem Xiaobin Cao, DeputyGeneral Manager of Shanghai Electric Power Generation EngineeringCompany, teil, mit der Anmerkung, dass Jolywoods Beitrag zu diesemProjekt erheblich sein wird. Gleichzeitig lobte er die hochwertigenbifazialen Module von Jolywood. "Die einzigartigeTyp-N-Hochleistungstechnologie führt bei den Modulen zu einergeringeren Degradation und einem besseren Temperaturkoeffizienten,wodurch sie für den Nahen Osten geeignet sind und gleichzeitigstabileren, saubereren und nachhaltigeren Strom liefern können", fuhrer weiter fort.Jolywood wird die Module in zwei Phasen liefern, jeweils imzweiten Halbjahr 2020 und Anfang 2022. Dies ist das größte bifazialeÜbersee-Typ-N-Kraftwerkprojekt für Jolywood und markiert einenbedeutenden Meilenstein für diesen Hersteller, der damit an das100MW-Sihong-TopRunner-Projekt des SPIC-Unternehmens im vergangenenJahr anknüpft.Informationen zur Shanghai Electric Group Co., Ltd.Shanghai Electric Group Co., Ltd. (Shanghai Electric),börsennotiert in Shanghai und Hongkong, ist ein großer Herstellerintegrierter Geräte, der sich auf Energie- und Industrieanlagen sowieIntegrationsdienstleistungen spezialisiert. Seit den 90er Jahrenzählt Shanghai Electric in Bezug auf seinen Umsatzerlös zu den dreigrößten chinesischen Anlagenherstellern. 2017 wurde Shanghai Electriczu einem der 500 besten globalen Produktionsunternehmen gewählt. Nochim selben Jahr stieg das Unternehmen in die Fortune China Top 500auf. Der Konzern gehört zu den Top 100 der ENR 2018 Top 250International Contractors und verfügt über einen Markenwert von 70,6Milliarden Yuan.Informationen zu Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd.Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co., Ltd. ist weltweitführender Hersteller von bifazialen Typ-N-Solarzellen und -Modulenmit einer 3 GW überschreitenden Produktionskapazität fürmonokristalline bifaziale Typ-N-Solarzellen und -Module. DieTechnologie von Jolywood umfasst den weltweit führendenTyp-N-Passivierungskontakt sowie IBC-, TBC- und andere Zell- undModultechnologien. Das Mutterunternehmen von Jolywood, Jolywood(Suzhou) Sunwatt Co., Ltd. (Börsenkürzel: SZ300393), wurde 2008gegründet und 2014 erfolgreich im GEM gelistet. Es ist der weltweitgrößte professionelle PV-Backsheet-Hersteller, der das Ziel verfolgt,weltweit führender Hersteller von hochmodernen integriertenPV-Produkten zu werden.Weitere Informationen finden Sie auf http://en.jolywood.cn/Foto -https://mma.prnewswire.com/media/902287/Contract_signing.jpgPressekontakt:Cathy Huang cathy@jolywood.cn +86-13401085512Original-Content von: Jolywood, übermittelt durch news aktuell