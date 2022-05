Jolywood setzt strategische Zusammenarbeit mit Munich Re fort

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Taizhou, China (ots/PRNewswire) -Am 13. Mai gab Jolywood, der weltweit führende Hersteller von N-Typ-PV-Technologie, auf der Intersolar Europe in München bekannt, dass das Unternehmen seine strategische Zusammenarbeit mit dem globalen Rückversicherungsriesen Munich Re fortsetzen wird. Die beiden Parteien werden auch weiterhin ihre Kräfte bündeln, um globale Lösungen für erneuerbare Energien zu verbessern.Munich Re gewährt Jolywood weiterhin eine 12-jährige Garantie auf das Material und eine 30-jährige Garantie auf die lineare Leistungsabgabe. In den drei aufeinanderfolgenden Jahren der Zusammenarbeit zielten die beiden Parteien darauf ab, gemeinsam Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien für Investoren und Finanzierungsinstitutionen zu formulieren und zu entwickeln, wobei Jolywood-PV-Module in großem Umfang eingesetzt wurden, sowie diversifizierte Mehrwertdienste und eine umfassendere Garantie für die Unterstützung durch Dritte anzubieten.Die 1880 gegründete Munich Re mit Hauptsitz in München ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherungen, Erstversicherungen und versicherungsbezogenen Risikolösungen. Munich Re führte eine umfassende Bewertung und strenge Inspektion von Jolywood durch, einschließlich einer umfassenden Bewertung von Jolywoods Produktionslinien, Produktqualität, technologischer Stärke usw. Das Ergebnis wurde vom Team der Munich Re sehr positiv bewertet und führte zur einstimmigen Anerkennung von Jolywood als vertrauenswürdiges PV-Technologieunternehmen und zu umfassenden Underwriting-Dienstleistungen.Andreas Dill, Head of Green Tech Solutions bei Munich Re, betonte: „Es ist ein großer Erfolg, dass wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Bevor wir Rückversicherungsschutz gewähren, führen wir eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durch, die Jolywood stets zu unserer Zufriedenheit bestanden hat. Deshalb haben wir beschlossen, eine langfristige Zusammenarbeit mit Jolywood aufzubauen. Wir hoffen, dass unsere starke Kombination dem Markt für erneuerbare Energien weiterhin zugutekommen wird."Alex Xie, Jolywoods Head of Global Marketing, sagte: „Jolywood ist ein Technologieunternehmen, das mit führenden Qualitätskontroll- und Produktqualitätszertifizierungssystemen nach Spitzenleistungen strebt. Für unsere Kunden ist es einfacher, Projektfinanzierungen von internationalen Finanzinstitutionen zu erhalten, wenn die Munich Re dafür bürgt. Danke für das Vertrauen und die Unterstützung von Munich Re. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, das globale Geschäft mit erneuerbaren Energien weiter auszubauen."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1824822/016227d8ec7f623d852a5c081edfb3e.jpgPressekontakt:Renee Zhang,86-18616342255,zhangry01@jolywood.cnOriginal-Content von: Jolywood, übermittelt durch news aktuell