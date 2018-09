Jolywood gewinnt Technologie-Innovationspreis auf der AsiaSolar 2018

Shanghai (ots/PRNewswire) - Jollywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd.(Jollywood), der weltweit führende Anbieter von hocheffizientenbifazialen N-Typ-Solarzellen und -modulen, hat den von der AsiaSolarExpo in Shanghai ("Expo") präsentierten "2018 Asian PhotovoltaicInnovative Technology Award" gewonnen. Zusammen mit anderen großenNamen in der PV-Industrie repräsentiert Jollywoods Technologierevolutionäre Innovationen und jahrelange Erfahrung und wurde alsVorbote neuer Möglichkeiten für die Zukunft gefeiert.Der Preis, der sich auf Technologie und Unternehmen konzentriert,lobt Anstrengungen, die der Branche innovatives Wachstum undnachhaltige Entwicklung bringen. Seit vielen Jahren ist Jollywood inSachen Technologieinnovation mit seinen bifazialenN-Typ-Solarenergieprodukten der Branchenführer. Wang Hongliang,stellvertretender Geschäftsführer des neuen Energiegeschäfts vonJollywood, hielt auf dem Expo-Forum einen Vortrag über die Vision undMission der Gruppe sowie über die neuesten technologischenErrungenschaften."Wir sind sehr stolz darauf, eine solche Auszeichnung erhalten zuhaben. In den vergangenen zehn Jahren seit Jollywoods Anfängen habenwir uns von einer kleinen Firma zu einer großen Familie von 2.000Mitgliedern entwickelt, die eine Reihe innovativer Technologienvorweisen können," sagte Wang. Während seines Vortrags stellte Wangaußerdem das neue Energieprojekt "Photovoltaic Plus" von Jollywoodvor, das Photovoltaik-Innovation mit ökologischer Landwirtschaftverbindet."Das grüne Energieprojekt verbindet intelligente Technologien mitneuer Energie. Die Mission des Projekts und die von Jollywood bestehtdarin, der Gesellschaft durch technologische Innovation besser zudienen," sagte Wang.Highlights der Innovation von Jolywood- Bbifaziale N-Typ-Solarenergieproduktemit hohem Wirkungsgrad- Hoher Umwandlungswirkungsgrad: über 23 % auf der Vorderseite undüber 19 % auf der Rückseite.- Mehr Stromgewinn: über 310W für 60-Zellen-Module und 370W für72-Zellen-Module.- Bessere Leistung: Für N-Zellen gibt es keine lichtinduzierteDegradation (LID), wodurch die Stromerzeugung erhöht werden kann. DieBetriebstemperatur ist 5 bis 9 Grad Celsius niedriger als beimherkömmlichen P-Typ. Ausgezeichnete Reaktion auf schwacheBeleuchtung.- Jollywood X Dupont: eignet sich zur Verwendung mit transparentenTPT-Backsheets und hochreflektierendem Aluminium für bifazialeModule- Die Produktpalette umfasst die Tedlar-Technologie von Dupont unddie patentierte transparente Fluorocarbon-Beschichtungstechnologievon Jollywood mit einer Lichtdurchlässigkeit von mehr als 90 %. Diesekann ideal mit bifazialen Modulen verwendet werden.- Glasfreies flexible AI-Modul- Dieses Modul ist beliebig biegbar und besteht aus Zellen, dieaus 100 Mum dünnem N-Material bestehen und einen Wirkungsgrad vonüber 23 % haben. Die an das Modul angeschlossene AI-Box kann jedesModul online überwachen und im Notfall abschalten.- Klappmodule- Ausgestattet mit monokristallinen bifazialen N-Typ-Zellen- Stabile Ausgangsleistung- Tragbar und zusammenfaltbar- Sehr beständig gegen Korrosion, extreme Witterung und Alterung- Projekt "Photovoltaic Plus"- Das Projekt wird einen "grünen" Landwirtschaftskomplex mitEinrichtungen für Zucht, Pflanzung, Futtermittelproduktion,Energieerzeugung und Tourismus schaffen.- Die Bepflanzungsanlagen werden von digitalen Systemenangetrieben und betrieben, in welchen Jollywoods bifazialeEnergieerzeugungs- und Hochreflexionstechnologien vom Typ-Nintegriert sind. Solarenergie und Boden werden optimal genutzt, umden größtmöglichen landwirtschaftlichen Produktionswert zu erzielen.Informationen zu JolywoodJolywood (SZ: 300393) ist Weltmarktführer bei Entwicklung,Herstellung und Vertrieb von PV-Backsheets, hoch effizientenmonokristallinen, bifazialen N-Typ-Solarzellen und zweiseitigbeschichteten Solarmodulen. Die 2008 gegründete Jolywood (Suzhou)Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) ist der weltweit größte Produzentvon PV-Backsheets mit einer Produktionskapazität von jährlich über100 Millionen Quadratmetern. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co.Ltd. (Jolywood Taizhou), eine hundertprozentige Tochtergesellschaftvon Jolywood Suzhou, wurde 2016 gegründet und steht mit einer seit2017 erreichten Produktionskapazität bei bifazialen N-Typ-Solarzellenvon 2,4GW an der Spitze der globalen Solarindustrie.Pressekontakt:Cathy Huang86-13401085512cathy@jolywood.cnOriginal-Content von: Jolywood, übermittelt durch news aktuell