Jolywood arbeitet bei der Entwicklung von bifazialen Solarzellen mit Imec zusammen

Taizhou, China (ots/PRNewswire) - Jolywood (Taizhou) SolarTechnology Co. Ltd ("Jolywood" oder "das Unternehmen"), ein führendesUnternehmen bei Forschung, Entwicklung und Massenproduktion vonbifazialen N-Typ-Solarzellen, arbeitet seit einiger Zeit mit Imec,der weltweit führenden Einrichtung für Forschung und Innovationen inden Bereichen Nano-Elektronik, Energie und Digitaltechnologien,zusammen. Ziel ist die Entwicklung von doppelseitig beschichtetenSolarzellen, die im industriellen Maßstab produziert werden und aufder Vorderseite eine durchschnittliche Konversionseffizienz von biszu 21,9 Prozent erreichen können. Im Rahmen der Kooperation konnteImec zudem beweisen, dass im Siebdruckverfahren beschichtetemonofaziale n-PERT-Zellen eine Konversionseffizienz von bis zu 22,8Prozent erreichen."Jolywood gehört bei der Entwicklung der industriellenTechnologien für N-Typ-Zellen zu den Vorreitern in der PV-Branche unddarum sind wir über diese engen Zusammenarbeit mit Imec, der weltweitführenden Einrichtung für die Photovoltaikforschung, sehr froh",sagte Dr. Zhifeng Liu, Leiter der Abteilung für Forschung undEntwicklung bei Jolywood. "Und wir sind mit den ausgezeichnetenFortschritten bei der Entwicklung der hoch effizienten zweiseitigenn-PERT-Solarzellen, die wir im Laufe unserer Zusammenarbeit erreichenkonnten, sehr zufrieden. Da wir über große Kapazitäten für einenkommerziellen Betrieb und ausreichende Erfahrungen verfügen, dürfenwir uns darauf freuen, diese Errungenschaften auf eine markttauglicheProduktion zu übertragen."Die neuen zweiseitig beschichteten Zellen, die von den beidenPartnern entwickelt wurden, verfügen über schmale (~40 Mum)aufgedruckte Silber- (Ag-)Finger auf der Vorderseite und aufgedruckteAluminium- (Al-)Finger auf der Rückseite. Letztere sorgen für dieKontaktierung mit dem Emitter. Durch die Verwendung von Aluminium fürdie Kontakte auf der Rückseite anstelle einerAluminium-Silber-Legierung konnten die Kosten je Zelle auf 0,01US-Dollar pro Watt Peak reduziert werden. Auf einerProduktionseinheit von Solarzellen in Quadratmetergröße (Nutzbereich:244,3 cm²) konnte eine durchschnittliche Konversionseffizienz von21,9 Prozent erreicht werden, womit das bisher beste Ergebnis fürZellen von 22,1 Prozent übertroffen wurde. Die Verwendung imzweiseitigen Betrieb unter den normalen Bedingungen bei derBestrahlung der Vorderseite in Verbindung einem Beleuchtungswert von0,15 auf der sonnenabgewandten Seite können diese Zellen eineEffizienz von 25 Prozent erreichen.Imec stellt zudem monofaziale, im Siebdruckverfahren beschichteten-PERT-Zellen mit einer Effizienz von bis zu 22,8 Prozent her, wasfür ein modernes Produktionsverfahren im industriellen Maßstab einexzellentes Ergebnis darstellt.Die PV-Module konnten auch ansonsten die wichtigsten Anforderungenerfüllen und haben eine Zertifizierung durch TÜV SÜD, der anerkanntendeutschen Organisation für Produktprüfungen und -tests, erhalten.Jolywood ist Weltmarktführer bei Entwicklung, Herstellung undVertrieb von hoch effizienten monokristallinen, bifazialenN-Typ-Solarzellen. Das Unternehmen ist die weltweite Nummer 1 unterden Produzenten von bifazialen N-Typ-Solarzellen und hat seinenSchwerpunkt auf hoch modernen technologischen Innovationen, mit denendie Effizienz von Solarzellen weiter gesteigert wird und dieStromgestehungskosten reduziert werden. Auf der anderen steht Imecals international tätige Organisation für Forschung und Entwicklungsowie Innovationen, die sich insbesondere in den BereichenNano-Elektronik und Digitaltechnologien engagiert.Informationen zu ImecImec ist die weltweit führende Einrichtung für Forschung undEntwicklung sowie Innovationen in den Bereichen Nano-Elektronik,Energie und Digitaltechnologien. Dank der weithin anerkanntenFührungsposition bei der Mikrochiptechnologie zusammen mit seinertief greifenden Expertise in Sachen Software und IKT genießt dieOrganisation eine einzigartige Stellung. Imec erschafft mithilfeseiner Weltklasse-Infrastruktur sowie mit seinen Partnern auf lokalerund globaler Ebene aus einer Vielzahl von Branchen bahnbrechendeInnovationen in den unterschiedlichsten Anwendungsfeldern, wie etwaGesundheitswesen, Smart Cities und Mobilität, Logistik und Produktionsowie Energie.Informationen zu JolywoodJolywood (SZ: 300393) ist Weltmarktführer bei Entwicklung,Herstellung und Vertrieb von hoch effizienten monokristallinen,bifazialen N-Typ-Solarzellen und zweiseitig beschichtetenSolarmodulen. Die 2008 gegründete Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd.(Jolywood Suzhou) ist der weltweit größte Produzent von PV-Backsheetsmit einer Produktionskapazität von jährlich über 100 MillionenQuadratmetern. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (JolywoodTaizhou), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von JolywoodSuzhou, wurde 2016 gegründet und steht mit einer seit 2017 erreichtenProduktionskapazität bei bifazialen N-Typ-Solarzellen von 2,1 GW ander Spitze der globalen Solarindustrie. Angesichts der wachsendenProbleme, denen sich die Welt bei Energiegewinnung und Umweltschutzstellen muss, hat sich Jolywood unter dem Motto "Lasst die Sonne rundum Uhr im Dienste des menschlichen Lebens stehen" der Aufgabeverschrieben, Menschen auf der ganzen Welt zum Wechsel aufSolarenergie zu ermutigen. Dazu stellt es seine Expertise beiProduktion und Logistik für die sehr unterschiedlichenHerausforderungen vor Ort zur Verfügung.Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.jolywood.cn/english.phpFoto - https://mma.prnewswire.com/media/696903/Jolywood.jpgPressekontakt:Karen Huang+86-150-0010-9816Karen.huang@jolywood.cnOriginal-Content von: Jolywood, übermittelt durch news aktuell