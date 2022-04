Jolywood Solar Niwa-Module gewinnen den Gold Medal Award auf der Polish Energy Show

Taizhou, China (ots/PRNewswire) -Am 25. April wurde die jährliche GREENPOWER International Fair im Internationalen Ausstellungszentrum in Posen, Polen, eröffnet. Die TOPCon-Module der Niwa-Serie wurden mit dem offiziell zertifizierten MTP Gold Medal Award ausgezeichnet. Die EC Group als Co-Distributor von Jolywood Solar in Polen nahm mit Niwa-Modulen an der Messe teil und Vertreter von Jolywood Solar nahmen an der Preisverleihung teil. Die GREENPOWER International Fair ist die größte Messe im Bereich der neuen Energien in Polen, an der jedes Jahr viele internationale und einheimische Unternehmen teilnehmen, um über die zukünftige Entwicklung der erneuerbaren Energien in Polen zu diskutieren.Die Ausstellung lädt jedes Jahr Experten der Branche ein, eine Reihe von hochwertigen Modulen mit hervorragender Leistung auszuwählen, die dann bestätigt und gelobt werden. Die Niwa Black Module stechen in der Auswahl mit hervorragender Qualität und Innovation hervor und wurden von den Expertenjuroren einstimmig anerkannt und erhielten schließlich den MTP Gold Medal Award, der wohlverdient ist. Der MTP Gold Medal Award ist eine der renommiertesten Auszeichnungen auf der Messe, der Wettbewerb ist sehr hart, und er kann schließlich gewonnen werden, was zeigt, dass Niwa-Module tief in den Herzen der Menschen verwurzelt sind und ihre hohe Qualität vom Markt einhellig anerkannt wird. Die Module von Jolywood Solar sind in Polen sehr beliebt und waren schon immer der Liebling des Marktes. Sie haben eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit, niedrige LeTID, keine LID und andere Vorteile und sie entsprechen somit den Bedürfnissen des lokalen Marktes. Ihr Temperaturkoeffizient ist mit -0,32 % / W sehr niedrig und verringert dadurch effektiv den Leistungsverlust und das Risiko durch hohe Temperaturen, die durch die Verwendung von Geräten verursacht werden. Sie sind die perfekte Lösung des Problems der Leistungsabgabe von Komponenten, die in extremen Klimazonen betrieben werden, und die perfekte Anpassung an lokalen klimatischen Bedingungen.Laut EC Group, dem langjährigen Co-Distributor von Jolywood Solar in Polen, wählen wir die am besten geeigneten Module entsprechend der Marktnachfrage aus, und Niwa-Module sind unsere Antwort. Gegenwärtig werden viele Dachprojekte in Polen Niwa-Module wählen, deren Stärke in der Lage ist, dem Test des Marktes standzuhalten. Wir sind sehr froh, mit Jolywood Solar zusammenzuarbeiten, sind zu einer wechselseitigen Kommunikation verpflichtet und tragen gemeinsam zur Sache der erneuerbaren Energien in Polen bei.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1807685/image1.jpgPressekontakt:Renee Zhang,zhangry01@jolywood.cn,+86-18616342255Original-Content von: Jolywood, übermittelt durch news aktuell