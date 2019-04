Finanztrends Video zu



Unterföhring (ots) -Ihr neuer Gegner ist groß, rot und mächtiger denn je: Jetzt tretenJoko und Klaas erstmals nicht gegeneinander an, sondern forderngemeinsam einen ganzen Sender heraus. In der neuenPrime-Time-Showreihe "Joko und Klaas gegen ProSieben" gilt es, gegendas gesamte Universum der roten Sieben zu bestehen. Moderatoren,Redaktionen, ganze Sendungen - alle werden von Joko und Klaas zumsendungsübergreifenden Kräftemessen in verschiedenen Spielrundeneingeladen. Ihre Gegner und die zugehörigen Aufgaben werden Joko undKlaas von ProSieben vorgesetzt.Triumphieren die beiden Showmaster über ihren Arbeitgeber,überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz imProgramm zur freien Gestaltung. Geht ProSieben als Sieger aus demAbend hervor, müssen sich Joko und Klaas bedingungslos in die Diensteihres Senders stellen.Klaas Heufer-Umlauf: "Ich bin in Vulkane geklettert, wurde voneinem Hai gebissen und bin von so ziemlich jedem Gebäude der Weltgesprungen. Wenn wir jetzt gemeinsam gegen unseren Sender antretensollen, bin ich eher amüsiert. Sorgen macht mir bei 'Joko und Klaasgegen ProSieben' nur eins: das 'und'."Joko Winterscheidt: "Drei Stunden Show, um am Ende 15 Minuten Spaßzu haben - so lässt sich unsere gesamte Karriere beschreiben."ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Wenn wir von Joko und Klaasherausgefordert werden, lassen wir uns natürlich nicht zwei Malbitten. Der ganze Sender ist motiviert und freut sich darauf, gegendie beiden anzutreten. Herr Winterscheidt, Herr Heufer-Umlauf: Wirnehmen die Herausforderung an!"Tickets für die Shows sind ab sofort unterhttps://tickets.endemolshine.de/shows/363 erhältlich.Produziert wird "Joko und Klaas gegen ProSieben" von derF.L.O.R.I.D.A TV GmbH."Joko und Klaas gegen ProSieben" im Frühjahr auf ProSieben.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell