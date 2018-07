Unterföhring (ots) -Professionelle Sänger, die sich ihre Instrumente in JokosMusik-Gameshow erst erspielen müssen. Promis, die in Klaas' fiesesterSpielshow im deutschen Fernsehen ihre Außenwahrnehmung selbsteinschätzen müssen. Und Joko revolutioniert den Fußball inDeutschland und entwickelt die Sportart weiter: Flutschball heißt dasneue Spiel um das runde Leder, bei dem Joko, Jochen Schropp, EvilJared Hasselhoff, Simon Gosejohann und Patrick Owomoyela in Teamsgegeneinander antreten.Wer liefert die beste Show-Idee? Wer hat die Formel für dieperfekte Unterhaltung? In sechs eigenständigen Shows in der Showbuhlen Joko & Klaas mit ihren Ideen um die Gunst des Studiopublikums.Im Wechsel präsentieren die beiden Rivalen ihre Ideen für besteFernsehunterhaltung. Am Ende entscheidet alleine das Studiopublikumper Fernbedienung über den nächsten Show-Hit und den Megaflop. Durchden Fernsehabend führt Jeannine Michaelsen."DIE BESTE SHOW DER WELT" - Samstag, 11. August, um 20:15 Uhr aufProSiebenHashtag zur Show: #BesteShowBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell