Hamburg (ots) -Was kann das Allroundtalent Joko Winterscheidt eigentlich nicht?Und was waren seine schlimmsten Erlebnisse bei dem Duell um die Weltmit Kollege Klaas Heufer-Umlauf? Im Interview mit Maxi (EVT 12.07.)beantwortet Moderator Joko Winterscheidt all diese Fragen und nochviele mehr.Ursprünglich wollte er Pilot werden. Nun ist er hauptberuflichModerator, Entertainer, Schauspieler und seit kurzem stolzer Besitzereiner eigenen Zeitschrift. Und ganz nebenbei arbeitet er außerdemnoch als Model, Sänger, Podcaster sowie Wein-, Gin- undWodka-Hersteller. "Ich bin gerade mehr als ausgelastet, und alles,was ich jetzt noch machen würde, wäre unseriös", antwortet derModerator auf die Frage, ob er nicht auch noch ein Handy auf denMarkt bringen wolle. "Obwohl ich ja ganz schlecht Nein sagen kann."Trotzdem hat Joko Winterscheidt tatsächlich auch schon mal einAngebot ausgeschlagen: "Ja, und zwar einen Buchdeal. Lust hätte ichschon gehabt, aber ich habe mir nicht zugetraut, über so eine langeSpanne eine Geschichte zu erzählen."Was dem Moderator noch schwerfällt? "Aufgaben zu priorisieren,früh aufzustehen und nicht so hart zu mir zu sein. Ich bin sehrselbstkritisch." Auf die Frage, ob es angenehmer oder komplizierterist, mit Freunden zusammen zu arbeiten, antwortet er ehrlich: "Es istviel schöner, mit Freunden zu arbeiten, weil die Zeit, die manmiteinander verbringt, wertvoll ist. Wenn es um Geld oder Differenzengeht, werden natürlich alle schnell mal emotional. Aber das Schöneist, dass man am Ende immer einen Gewinn hat. Denn Freundschaftbesteht auch aus guten Reibereien, und dann entsteht eine Energie indem Moment, die es sonst nicht gegeben hätte."Die nächste Episode vom Duell um die Welt mit Kollege KlaasHeufer-Umlauf läuft im Herbst. Welches war sein bisher größteAdrenalin-Moment? "Als man mir für eine Episode den Mund zugenäht hatund die Nadel mit dem Faden das erste Mal durch die Oberlippe ging."Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Artikel erscheint in der neuen Maxi-Ausgabe (ab12. Juli 2018 im Handel). Auszüge und Bildmaterial sind bei Nennungder Quelle "Maxi" zur Veröffentlichung frei.Über MaxiMaxi ist das erste echte Lifestyle-Magazin, das mit authentischenund herzlichen Storys begeistert und nicht auf Glanz und Stilverzichtet. Das Magazin richtet sich an die anspruchsvollen 20 bis39-jährigen Frauen mit Herz, Kopf und Humor. Zeitgeschehen, Leben &Liebe, Food, Wohnen, Kultur und Reise sind die Themen, die dieMaxi-Leserinnen bewegen und zu denen Maxi facettenreicheInspirationen bietet: Aktuelle Fashiontrends werden inausdrucksstarken Modestrecken und mit vielfältigen Styling-Tipps inSzene gesetzt. Beauty-Trends werden in stimmungsvoller Bildsprachepräsentiert. Maxi spiegelt alle Aspekte des modernen Lebens wider -jedoch immer auf eine einzigartige, etwas andere Art & Weise.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Maxi, übermittelt durch news aktuell