Joint venture von institutionellen investoren angeführt von Deutsche Finance Group und BLG Capital erwirbt gebäude auf fifth avenue in New York

New York, München und Istanbul (ots/PRNewswire) -Ein Joint Venture institutioneller Investoren angeführt von derDeutsche Finance America, ein Investment Manager der Deutsche FinanceGroup und BLG Capital, ein auf Hotel- und Lifestyle-Investmentsfokussierter Entwickler der Bilgili Group, haben mehr als 100.000 sqfleerstehende Büroflächen in der auch als Gucci-Building bekanntenImmobilie "685 Fifth Avenue" von einem in den USA gelisteten RealEstate Investment Trust erworben. Das Joint Venture konnte für denAnkauf und das Redevelopment der Flächen Eigenkapital in Höhe von USD155 Mio. akquirieren und wird Fremdkapital von ca. USD 100 Mio.einsetzen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/726683/Deutsche_Finance_Group_Logo.jpg )Das Joint Venture umfasst die Bayerische Versorgungskammer (BVK),Deutschlands größte öffentlich-rechtliche Versorgungsgruppe, die übereinen von Universal-Investment verwalteten Fonds investiert, dieVersicherungskammer Bayern, den größten öffentlich-rechtlichenVersicherer in Deutschland, eine weitere Münchener Versicherung,sowie institutionelle Immobilienfonds der Deutschen Finance Group.Dr. Sven Neubauer, Chief Investment Officer der Deutsche FinanceGroup, betont: "685 Fifth Avenue ist herausragendes Gebäude in einerunwiederbringlichen Lage, mit großem Potenzial für Redevelopment. Wirfreuen uns, den Markteintritt der Deutsche Finance America LLC,unserem Tochterunternehmen für Direktinvestitionen in den USA, miteinem Projekt von derartiger Signalwirkung verkünden zu können.""Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit einem derreputabelsten globalen Investoren im Bereich Private Equity RealEstate und darauf, unser aktuelles Portfolio gemeinsam um ausgewählteinternationale Investitionen zu erweitern. Diese Transaktion markierteine wichtige und strategische Partnerschaft zwischen Unternehmen,die ihre Tätigkeit weltweit in weitere attraktive Immobilienstandorteexpandieren", so Serdar Bilgili, Chairman von BLG Capital.Die vollständige Pressemeldung und Informationen zu denUnternehmen finden Sie unterhttps://www.deutsche-finance-group.de/newsPressekontakt:Deutsche Finance Group, Symon Godl (Email: s.godl@deutsche-finance.deund Tel. +49-89-6495630)Original-Content von: Deutsche Finance Group, übermittelt durch news aktuell