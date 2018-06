Joint Commission International baut Expertise seiner Regionalleitungen im Bereich Pflegequalität aus

Lynda Mikalauskas zur Chefberaterin für den Nahen Osten und AfrikaernanntOak Brook, Illinois (ots/PRNewswire) - Joint CommissionInternational (https://www.jointcommissioninternational.org/) (JCI)freut sich, die Einstellung von Lynda "Miki" Mikalauskas, MBA, BSCN,RN, CPHQ (https://www.jointcommissioninternational.org/directory/lynda-e-mikalauskas/), als neue Chefberaterin von JCI für die RegionNaher Osten und Afrika bekannt geben zu dürfen. Sie spricht fließendEnglisch, Französisch und Türkisch und wird als Mitglied des Teams inder Regionalniederlassung für den Nahen Osten, die vomGeschäftsführer Ashraf Ismail, MD, MPH, CPHQ, geleitet wird, einewertvolle Ergänzung sein.Mikalauskas ist bereits seit 2006 für JCI als Beraterin tätig undhatte eine Zeit lang die Position des Associate Director in dereuropäischen JC-Niederlassung inne. Sie verfügt über mehr als 25Jahren an Erfahrung in der Pflege, im internationalen Managementsowie in leitenden Führungspositionen. Mikalauskas war zuvor Leiterinder Pflege im Amerikanischen Krankenhaus in Istanbul in der Türkei.Darüber hinaus hatte sie am Johns Hopkins Medicine International inAbu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Position alsChief Clinical/Chief Nursing Officer inne und war leitende Direktorinfür Lizenzierungen und Akkreditierungen für die Al Noor HospitalsGroup in Abu Dhabi.Mikalauskas hat Gesundheitsorganisationen zu ihren erstenJCI-Akkreditierungen geführt und auch die anschließendenFolgeakkreditierungen begleitet. Sie verfügt über Kenntnisse bei derLeitung von klinischen Teams sowie Teams in Gesundheitsfachberufenund für die organisatorische Unterstützung, die es ihr erlauben,schon lange bestehende Probleme aufzulösen und neue Herangehensweisenzu erkennen. Ihre Erfahrungen aus der Pflege und aus der Verwaltunghelfen ihr dabei, Organisationen durch Basisbewertungen, den Aufbaueiner Kultur der organisatorischen Sicherheit sowie die Durchführungvon Simulationsumfragen (Mock Surveys) zu navigieren."Ich bin sehr gespannt darauf, in die Region Naher Osten undAfrika zurückzukehren", sagte Mikalauskas. "Da ich bereits früher indiesem Gebiet Gesundheitsleistungen angeboten habe, und alsVertreterin von JCI, kann ich meine persönlichen Erfahrungenweitergeben, damit Organisationen ihre Ziele erreichen. Ich setzemich leidenschaftlich dafür ein, dass Organisationen ein höheresNiveau bei der Patientensicherheit, der Effizienz und bei denpositiven Ergebnissen für die Patienten erreichen, indem sie daranarbeiten, Risiken zu minimieren und Gefahren vorzubeugen."Dr. Ismail sagte, dass er sich sehr darauf freue, Frau Mikalauskasim Team begrüßen zu dürfen."Miki ist ein echter Zugewinn und sie kennt die Dynamik in derRegion", so Dr. Ismail. "Sie hat direkt mit den Gruppen in derPatientenpflege zusammengearbeitet und kann die besten JCI-Angeboteempfehlen, was Organisationen dabei hilft, ihre klinischen und ihrefinanziellen Ergebnisse zu verbessern."Bei 365 akkreditierten Organisationen in 16 Ländern im Nahen Ostenund in Afrika wird der Beitrag von Mikalauskas in den BereichenLeistungsverbesserungen und Patientensicherheit darin bestehen, einerwachsenden Gemeinschaft mit Verbesserungsangeboten zur Seite zustehenWeiterbildungsmöglichkeitenIm Rahmen der fortlaufenden Aus- und Weiterbildungsangebote vonJCI werden in der Region monatliche Webinare dazu angeboten, wie dieSicherheit und die Ergebnisse für Patienten verbessert werden können.Für Organisationen besteht zudem die Möglichkeit, an Veranstaltungenim Nahen Osten, wie etwa das kommende JCI-Praktikum in Dubai,teilzunehmen.Dubai International Practicum on Accreditation and QualityImprovement (Internationales Praktikum in Dubai zu Akkreditierungenund zur Qualitätsverbesserung): 11.-15. November 2018Um weitere Informationen zu erhalten und um sich anzumelden, gehenSie bitte auf www.jointcommissioninternational.org/dubai-international-practicum2018/.Informationen zu Joint Commission InternationalJoint Commission International(http://www.jointcommissioninternational.org/) (JCI) wurde 1994 alseine Abteilung von Joint Commission Resources, Inc. (JCR) gegründet,die wiederum eine hundertprozentige gemeinnützige Tochterorganisationvon The Joint Commission ist. Mithilfe von internationalenAkkreditierungs- und Zertifizierungsangeboten, Beratungsdiensten,Veröffentlichungen und Bildungsprogrammen sorgt JCI für eineweltweite Verbreitung der Mission von The Joint Commission und trägtzur Qualitätsverbesserung in der Patientenversorgung bei. JCIarbeitet mit internationalen Organisationen aus derGesundheitsversorgung, öffentlichen Gesundheitseinrichtungen,Gesundheitsministerien und anderen in mehr als 100 Ländern zusammen.Weitere Einzelheiten erhalten Sie unterwww.jointcommissioninternational.org.Pressekontakt:Katie Looze BronkUnternehmenskommunikation(630) 792-5175kbronk@jointcommission.orgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/701792/Joint_Commission_Lynda_Mikalauskas.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/118169/joint_commission_international_logo.jpgOriginal-Content von: The Joint Commission, übermittelt durch news aktuell