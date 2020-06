JointEndlich geschafft, ?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Joint, die im Segment "Gesundheitseinrichtungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 17.06.2020, 21:36 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ CM mit 15.27 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Joint auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Joint für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Joint für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Joint insgesamt ein "Buy"-Wert.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,07 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Joint damit 9,22 Prozent unter dem Durchschnitt (11,3 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 11,33 Prozent. Joint liegt aktuell 9,26 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Joint erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (23,25 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 44,77 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 16,06 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Joint erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.