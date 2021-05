Joinstar: Chinesischer High-Tech Konzern erobert den europäischen Antigentest-Markt

Köln (ots) - Das biomedizinische High-Tech Unternehmen Joinstar, das bereits seit Jahren auf die In-Vitro-Diagnostik spezialisiert ist, hat einen neuen Antigen-Laientest auf den deutschen Markt gebracht, der gleich in vielerlei Hinsicht überzeugt und unter www.wingguard.de bereits verfügbar ist.Der neuartige Antigen-Test, der durch das Hygiene- und Handelsunternehmen WingGuard in Deutschland vertrieben wird, besticht vor allem durch seine überdurchschnittlich guten Werte hinsichtlich Spezifität (99,2%) und Sensitivität (96,1%) sowie die besonders einfache Anwendbarkeit. Ein kinderleichter Abstrich aus dem vorderen Nasenraum ist ausreichend, um bereits nach 15 Minuten ein zuverlässiges Ergebnis zu liefern. Darüber hinaus bezieht WingGuard die Tests direkt vom Hersteller aus China, wodurch man Kosten spart und entsprechend günstige Preise an die Kunden, ob aus dem privaten oder beruflichen Umfeld, weitergeben kann. Da die Beschaffung von Tests eine zusätzliche finanzielle Belastung für Unternehmen bedeutet, die während der Coronakrise eh schon mit Umsatzeinbußen zu kämpfen haben, stellen kostengünstige Tests ein wichtiges Werkzeug dar, um Unternehmen zu entlasten.Aber auch für Personen, die Ihre Liebsten im privaten Umfeld mit einem sicheren Gefühl besuchen möchten, ist der Joinstar-Test aufgrund seiner kleinen Verpackungsgröße und des geringen Preises eine veritable Alternative.Der Joinstar Antigen Schnelltest (kolloidales Gold) kommt nämlich in der praktischen 5er Verpackungseinheit, die sich auch besonders gut für Arbeitgeber eignet, die ihren Mitarbeitern die Selbsttests mit nach Hause geben möchten, um ein möglichst sicheres Hygienekonzept für den Arbeitsplatz zu gewährleisten. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales verpflichtet die Unternehmen nämlich seit dem 20. April 2021, seinen Mitarbeitern mindestens einmal pro Woche die Möglichkeit zum Selbsttest anzubieten. Bei besonders gefährdeten Mitarbeitern müssen sogar mindestens zwei Tests pro Woche gewährt werden. Der Joinstar-Test verfügt bereits über eine Sonderzulassung als Laien-Test gem. § 11 Abs. 1 des Medizinproduktegesetzes und ist darüber hinaus vom Paul-Ehrlich-Institut evaluiert und offiziell vom BfArM gelistet.Die Tests sind ab sofort unter www.wingguard.de erhältlich (nur solange der Vorrat reicht).Pressekontakt:Pressekontakt:Luoro GmbH | WingGuard | WingbrushAlexander KurthAlex.kurth@luoro.dewww.wingguard.deTel. +49 221 282394 43Original-Content von: Luoro GmbH, übermittelt durch news aktuell