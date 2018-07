Johnston Press: Aktienanalyse vom 12.07.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Johnston Press, die im Segment "Veröffentlichung" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 11.07.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 2,75 GBP.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Johnston Press einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Johnston Press jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Johnston Press bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Johnston Press-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Johnston Press vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 36 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (2,75 GBP) ausgehend um 1209,09 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Johnston Press von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Communications") liegt Johnston Press mit einer Rendite von -75,59 Prozent mehr als 80 Prozent darunter. Die "Media"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,68 Prozent. Auch hier liegt Johnston Press mit 74,91 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.