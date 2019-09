Johnson unterhält UN-Vollversammlung mit Prometheus-Brexit-Vergleich

NEW YORK (dpa-AFX) - Es war schon fast 22 Uhr abends, als Boris Johnson die Bühne der UN-Vollversammlung in New York betrat, doch er wusste sein vom Rede-Marathon sichtlich ermüdetes Publikum wachzurütteln.



In seiner bunten Rede voller sprachlicher Finessen über die Gefahren und Chancen der Digitalisierung schweifte der britische Premierminister schließlich zur Sagengestalt Prometheus ab.

Dieser hatte den Menschen der Legende nach das Feuer gebracht und wurde deswegen von Göttervater Zeus zur Strafe im Kaukasusgebirge festgeschmiedet. "Seine Leber wurde von einem Adler herausgepickt. Und jedes Mal, wenn seine Leber wieder nachwuchs, kam der Adler wieder und pickte sie wieder heraus", referierte Johnson vor den Vertretern der Vollversammlung. "Das ging für immer so weiter. Ein bisschen wie beim Brexit in Großbritannien." Im Plenum brach daraufhin Gelächter aus, bevor Johnson nach einer kurzen Pause hinzufügte: "...wenn einige Parlamentarier ihren Willen bekämen."

Im weiteren Verlauf lobte der für schrille Auftritte bekannte Premier unter anderem die britische Hauptstadt London, deren Bürgermeister er früher einmal gewesen war. London sei eine wunderschöne Stadt, in der es übrigens nicht 94 Prozent der Zeit regne. Auch habe die Metropole an der Themse vor nicht allzu langer Zeit sogar mehr Sterne-Restaurants gehabt als Paris. "Aber die Franzosen haben schnell wieder aufgeholt - auf eine Weise, bei der ich nicht ganz sicher bin, ob sie fair war."/scb/DP/zb