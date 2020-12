Johnson und von der Leyen treffen sich Mittwochabend

BRÜSSEL/LONDON (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Regierungschef Boris Johnson treffen sich an diesem Mittwoch in Brüssel, um mit einem letzten Kraftakt den Weg für einen Brexit-Handelspakt zu ebnen.



"Ich freue mich darauf, UK-Premierminister Boris Johnson morgen Abend zu begrüßen", schrieb von der Leyen am Dienstagabend auf Twitter. "Wir werden unsere Gespräche über einen Handelsvertrag fortsetzen." Downing Street teilte mit, dass sich beiden Politiker zum Abendessen treffen. In einem Telefonat hatten Johnson und von der Leyen am Montagabend verabredet, sich bald in Brüssel zu treffen.

Die Brexit-Unterhändler verhandeln seit Monaten. Auch zwei längere Telefonate zwischen von der Leyen und Johnson brachten wenig. Auf drei Feldern sehen sie immer noch "bedeutende Differenzen": Fischerei, fairer Wettbewerb und der Rahmen zur Durchsetzung der Vereinbarungen. Zum 31. Dezember endet die Brexit-Übergangsphase, in der trotz des Austritts aus der EU für Großbritannien bislang alles beim Alten blieb. Sollten sich beide Seiten bis dahin nicht auf einen Deal geeinigt haben, droht auf beiden Seiten Chaos unter anderem mit kilometerlangen Staus./bvi/DP/nas