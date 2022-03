Johnson und Erdogan: Humanitäre Hilfe in der Ukraine zulassen

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien und die Türkei haben Russland aufgefordert, humanitäre Hilfe in der Ukraine zuzulassen. Das hätten Großbritanniens Premierminister Boris Johnson und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag in einem Telefonat unterstrichen, teilte die Downing Street in London mit.

Beide seien sich einig "über die Bedeutung einer totalen internationalen Verurteilung von Russlands barbarischen Handlungen". Erdogan und Johnson hätten auch über die Notwendigkeit gesprochen, das ukrainische Volk in seinem Widerstand gegen Russland zu unterstützen./dm/DP/nas