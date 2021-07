Johnson bietet britische Hilfe für Hochwassergebiete an

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Boris Johnson hat den Hochwassergebieten in Westeuropa Hilfe angeboten.



"Es ist schockierend, die verheerenden Überschwemmungen in Deutschland, Luxemburg, den Niederlanden und Belgien zu sehen", twitterte Johnson am Donnerstag. "Das Vereinigte Königreich ist bereit, jede benötigte Unterstützung bei den Rettungs- und Bergungsarbeiten zu leisten." Seine Gedanken seien bei den Familien der Opfer und allen Betroffenen./bvi/DP/nas