Johnson: Start flächendeckender Corona-Impfungen 'riesiger Schritt'

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Boris Johnson hat den Start flächendeckender Corona-Impfungen in seinem Land als "riesigen Schritt vorwärts" gelobt.



"Ich bin sehr stolz auf die Wissenschaftler, die den Impfstoff entwickelt haben, auf Bürgerinnen und Bürger, die an den Versuchen teilgenommen haben, und auf den (nationalen Gesundheitsdienst) NHS, der unermüdlich die Auslieferung vorbereitet hat", sagte Johnson.

Großbritannien will an diesem Dienstag mit flächendeckenden Impfungen beginnen - noch vor der EU. Als erstes Land will das Vereinigte Königreich dabei das Vakzin des Mainzer Unternehmens Biontech und dessen US-Partners Pfizer nutzen.

Johnson betonte einer Mitteilung aus der Nacht zum Dienstag zufolge: "Die Massenimpfung wird jedoch einige Zeit dauern, und wir müssen die verbleibenden Herausforderungen im Auge behalten." Da es mehrere Monate dauern werden, bis viele Menschen geimpft sind, müssten weiterhin alle Hygieneregeln eingehalten werden, mahnte der Premier.

Großbritannien erwartet bis zum Jahresende rund vier Millionen Dosen mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff. Damit könnten zwei Millionen Menschen geimpft werden, da pro Person zwei Dosen für den vollen Schutz notwendig sind. Insgesamt hat das Land 40 Millionen Dosen bestellt, das würde für etwas weniger als ein Drittel der Bevölkerung reichen./bvi/DP/zb