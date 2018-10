Johnson Service: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Johnson Service weist zum 24.10.2018 einen Kurs von 124,6 GBP an der BörseLondon auf. Das Unternehmen wird unter "Diversified Support Services" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Johnson Service auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Johnson Service 2 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Johnson Service vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 124,6 GBP. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 40,45 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 175 GBP. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,32 Prozent und liegt damit 0,09 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Commercial Services, 2,23). Die Johnson Service-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Johnson Service. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Johnson Service daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Johnson Service von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.