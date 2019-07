Johnson Service Group PLC: Das macht sprachlos!

Für die Aktie Johnson Service Group PLC wird am 21.07.2019, 03:15 Uhr, ein Kurs von 167.6 GBP geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Johnson Service Group PLC einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Johnson Service Group PLC jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Johnson Service Group PLC. Die Diskussion drehte sich an drei Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Johnson Service Group PLC daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Johnson Service Group PLC von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Johnson Service Group PLC wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Johnson Service Group PLC liegt im Mittel wiederum bei 180 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 167,6 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 7,4 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Johnson Service Group PLC insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Dividende: Johnson Service Group PLC hat mit einer Dividendenrendite von 1,85 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.29%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der ""-Branche beträgt -0.44. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Johnson Service Group PLC-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.