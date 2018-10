Johnson & Johnson schließt Veräußerung von LifeScan an Platinum Equity ab

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

New Brunswick, New Jersey (ots/PRNewswire) -LifeScan Inc. ist weltweit führend im Bereich der Überwachung desBlutzuckers und Hersteller der Produkte unter der Marke OneTouch®. ImJahr 2017 erwirtschaftete man einen Nettoumsatz von ca. 1,5Milliarden USD.Die Firmengruppe Johnson & Johnson wird Diabetikern weiterhin mitinnovativen Produkten, Dienstleistungen und Lösungen ihrerGeschäftsbereiche Medizingeräte, Pharmazeutika und Verbraucher zuDiensten sein. Dazu gehören wichtige führende Positionen undInnovationen in Bereichen wie der Adipositaschirurgie und mitMedikamenten wie INVOKANA® (Canagliflozin) und INVOKAMET®(Canagliflozin/Metformin HCl).Johnson & Johnson wird in der Telefonkonferenz über dieQuartalsergebnisse am 16. Oktober 2018 über diese Transaktionsprechen.Informationen zu Johnson & JohnsonBei Johnson & Johnson ist man der Überzeugung, dass guteGesundheit die Grundlage erfüllter Leben, sozialen Gedeihens und desFortschrittes ist. Darum streben wir seit mehr als 130 Jahren danach,Menschen aller Altersklassen und Lebensumstände gesund zu erhalten.Heute sind wir das weltweit größte und am breitesten aufgestellteUnternehmen des Gesundheitsbereiches und nutzen unsere Größe undReichweite für den Gemeinnutz. Wir arbeiten daran, den Zugang und dieErschwinglichkeit zu verbessern, gesellschaftliche Gesundheit zufördern und für jedermann und überall gesunden Geist, Körper undUmwelt erreichbar zu machen. Wir arbeiten mit Engagement,Wissenschaft und Erfindungsgabe daran, die Weltgesundheit zuverbessern.Pressekontakt:Medien: Natalia Salomao(732) 325-8306nsaloma7@its.jnj.comDonna Lorenson(410) 258-8571dlorens@its.jnj.comInvestoren: Lisa Romanko(732) 524-2034Original-Content von: Johnson & Johnson Vision Care, Inc., übermittelt durch news aktuell