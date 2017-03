Johnson & Johnson gibt Gewinner der ersten Africa Innovation Challenge bekannt

Wettbewerbsbeitrag des 85 Jahre langen Engagements desUnternehmens für die Unterstützung von Unternehmern,wissenschaftlichen Bildungsmöglichkeiten und Gesundheitssystemen aufdem ganzen KontinentKapstadt, Südafrika (ots/PRNewswire) - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) gab heute beim Global Entrepreneurship Congress die Gewinner derersten Africa Innovation Challenge bekannt. Die Initiative, für diebeinahe 500 Beiträge von Innovatoren und Unternehmern des gesamtenKontinents eingingen, suchte nach den besten Ideen für neue,nachhaltige Gesundheitslösungen, die afrikanischen Gemeindenzugutekommen. Die Johnson & Johnson Unternehmensfamilie umschließtdas weltweit größte Gesundheitsgeschäft und ihre Präsenz in Afrikareicht bis 1930 zurück, einschließlich Geschäftsbetrieben, Programmenfür öffentliche Gesundheit und Corporate Citizenship. Die AfricaInnovation Challenge ist Teil des umfassenden Ansatzes desUnternehmens, mit Afrikas dynamischen Innovations-, Bildungs- undGesundheitssysteminstitutionen zusammenzuarbeiten und diese zuunterstützen.Neben den Gewinnern der Africa Innovation Challenge gab dasUnternehmen heute auch seine Partnerschaft mit Women in Innovationund der Alliance for Accelerating Excellence in Science in Africabekannt - Programme, die darum bemüht sind, die Anzahl von Frauen aufdem Kontinent, die im Wissenschaftsbereich tätig sind, deutlich zuerhöhen. Diese Ankündigungen schließen sich der Eröffnung von zweineuen Johnson & Johnson Regionalbüros in Ghana und Kenia während dervorherigen Woche an, die gemeinsam mit unserem in Südafrikaansässigen internationalen Hauptsitz für öffentliche Gesundheit dieStärkung des Gesundheitssystems sowie öffentlicheGesundheitsprogramme unterstützen werden."Afrika ist eine der am schnellsten wachsenden Regionen der Weltund Johnson & Johnson blickt mit Stolz auf seine Unterstützung diesesWachstums durch starke Kollaborationen, die bezüglich derGesundheitssysteme des Kontinents Innovation fördern und Fortschrittebeschleunigen", kommentierte Paul Stoffels, M.D., Chief ScientificOfficer, Johnson & Johnson. "Wir beobachten eine Aktivitätswelleunter Unternehmern und führenden Gesundheitsexperten, um wichtigeLösungen zu entwickeln, die seit Langem bestehendegesundheitsbezogene und gesellschaftliche Herausforderungenüberwinden. Wir hoffen durch unsere Zusammenarbeit Patienten undVerbraucher schneller mit sinnvollen Lösungen versorgen zu können, umdazu beizutragen, die nächste Generation von Wissenschaftlern zubilden und Afrikas unternehmerische Basis zu unterstützen."AFRICA INNOVATION CHALLENGEDie Africa Innovation Challenge, die im November 2016 eingeführtwurde, startete einen Aufruf für neue Ideen mit Fokus auf dreientscheidenden Gesundheitsbereichen: Förderung der frühkindlichenEntwicklung und der Gesundheit von Müttern, Stärkung junger Frauenund Verbesserung des familiären Wohlergehens. Die drei Siegerkonzeptegriffen diese Themen sowie das Ziel auf, fortwährende, nachhaltigeGeschäfte zu entwickeln:- PROJEKT AGATEKA (Burundi) - Die Entwicklung einer nachhaltigenLösung, um Mädchen zu unterstützen, die sich keine Binden oderUnterwäsche leisten können, erfüllt ein wichtiges Bedürfnis jungerFrauen. Das Projekt Agateka wird eine direkte Gesundheitslösungsowie die Möglichkeit für Frauen und Mädchen bieten, in Burundi einEinkommen zu erwirtschaften. Durch die Einbeziehung vonGesundheitsinformationen bietet die Initiative auchGesundheitsaufklärung an, um eine verbesserte sexuelle undreproduktive Gesundheit zu unterstützen.- PROJEKT KERNEL FRESH (Liberia) - Projekt Kernel Fresh beschafftPalmkerne von Kleinbäuerinnen, um ihr Einkommen aufzubessern. DerUnternehmer presst das Palmkernöl kalt, um es in organischenKosmetikprodukten zu verwenden. Das Projekt wird auch Arbeitsplätzefür junge Frauen schaffen, indem sie für den Vertrieb dieserProdukte in ganz Liberia geschult werden.- PROJEKT PEDAL TAP (Uganda) - Um die Übertragung von Krankheiten zuvermeiden und den Wasserverbrauch zu verringern, wird Projekt PedalTap eine freihändige Lösung für Wasserhähne in Uganda entwickeln.Die Unternehmer werden Produktionskapazitäten schaffen, dievorwiegend Recyclingmaterialen nutzen und zu einem fortlaufendenGeschäftsbetrieb führen werden."Es war extrem schwierig, diesen Wettbewerb zu entscheiden, da esviele grandiose Ideen gab", sagte Josh Ghaim, Chief TechnologyOfficer, Johnson & Johnson Consumer Inc. "Die drei Siegerprojektebewiesen einen starken Nutzen für lokale Gemeinschaften sowie dieMöglichkeit, junge Frauen zu stärken. Außerdem verfügen sie über dasPotenzial, fortwährende wirtschaftliche Unterstützung zu bieten. Wirfreuen uns darauf, im Verlauf des nächsten Jahres mit diesenUnternehmern zusammenarbeiten zu dürfen, um ihnen beim Aufbau einesnachhaltigen Betriebs zu helfen."Jeder der drei Gewinner wird eine Förderung sowie eine Betreuungdurch Wissenschaftler, Ingenieure und Betriebsmitarbeiter von derJohnson & Johnson Consumer Research & Development Organisation sowievon anderen Bereichen des Unternehmens erhalten.UNTERSTÜTZUNG VON FRAUEN IN WISSENSCHAFTS- UNDINNOVATIONSKARRIERENWeltweit herrscht in der Wissenschaft eine beachtlicheGeschlechterungleichheit. Um dem entgegenzuwirken, engagiert sichJohnson & Johnson stark dafür, die Anzahl von Frauen, die eineKarriere in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen,Mathematik, Fertigung und Design (Women in Science, Technology,Engineering, Math, Manufacturing and Design, WISTEM2D) verfolgen, zuerhöhen. Im letzten Jahr ist das Unternehmen zehn Partnerschaften mitInstitutionen auf der ganzen Welt eingegangen, um die Entwicklung vonWISTEM2D-Karrieren zu beschleunigen, und hat global andereMINT-Initiativen unterstützt.Durch die Förderung von Women in Innovation (WiIN) und dieZusammenarbeit mit der Alliance for Accelerating Excellence inScience in Africa (AESA) erweitert das Unternehmen seinWISTEM2D-Engagement auf Afrika, wo Geschlechterungleichheit inWissenschafts- und Innovationskarrieren die Lücken widerspiegelt, dieauf der ganzen Welt zu finden sind.WiIN ist ein neues Mentoring-Programm, das sich an 1.000Hochschulabsolventinnen in Ruanda richtet und ihnen Führungskompetenzim Bereich Kommunikation vermittelt, um sie zu ermutigen, einewissenschaftliche Karriere zu verfolgen. Das Pilotprogramm, das 2017starten wird und weitere afrikanische Länder erschließen möchte, wirdeine Woche lang frische Hochschulabsolventinnen eine umfassendeEinweisung und Anleitung dazu bieten, wie eine Karriere imWissenschaftsbereich zu starten und zu verfolgen ist.Die AESA-Kooperation, die diesen Monat aufgenommen wurde, wird dieEntwicklung von Afrikas führenden Forschungskräften,wissenschaftlicher Exzellenz und Innovation beschleunigen, indemWISTEM2D-Bildungs- und Karriereentwicklung für junge Menschen,insbesondere für Frauen auf dem Kontinent gefördert und unterstütztwerden. Die Initiative wird ein unternehmerisches Mentorat undPraktikaprogramme für Karriereneulinge in der Forschung,Herausforderungen und andere Innovationsinitiativen umschließen.Während des gesamten Jahres werden freiwillige Mitarbeiter derJohnson & Johnson Unternehmensfamilie mit AESA zusammenarbeiten, umWISTEM2D-Workshops und -Kurse auszurichten, die darauf ausgerichtetsind, wissenschaftliche Führung zu lehren und Unternehmertum sowieInnovation in Afrika zu fördern."Afrikanische Millenials und Unternehmer repräsentieren einige derbesten Talente in der Welt. Unsere Präsenz beim Global EntrepreneursCongress hier in Johannesburg und bei anderen Konferenzen in Afrika,wie das Next Einstein Forum, Programme, wie z.B. die AfricaInnovation Challenge, und Partnerschaften mit Organisationen wieWomen in Innovation und der Alliance for Accelerating Excellence inScience in Africa reflektieren unser Vertrauen in Afrikas Frauen undMänner sowie in ihr Potenzial, die Welt durch Innovation zu ändern",sagte Seema Kumar, Vice President, Innovation, Global Health andPolicy Communication.NEUE REGIONALE GESCHÄFTSTÄTIGKEITEN IN GHANA UND KENIADie neuen Regionalbüros in Accra, Ghana, und Nairobi, Kenia,repräsentieren den neuartigen Ansatz, wie Johnson & Johnson sichbemüht, Partnerschaften, Produkte und Modelle zurDienstleistungserbringung zu entwickeln, die sich vernachlässigtenund aufkommenden Gesundheitsfragen widmen. Teams derUnternehmensgruppen für Verbraucher, medizinische Geräte,Pharmazeutik, globale öffentliche Gesundheit und Global CommunityImpact (GCI) werden in einem zentralen Büro in jedem Landstationiert, um zu helfen, einen integrierten Ansatz für dieVerbesserung von Gesundheitsergebnissen in der Region einzuführen."Die Erweiterung der Tätigkeitsbereiche unseres Unternehmens inAfrika erlaubt Johnson & Johnson innovative, kollaborativeMöglichkeiten zu schaffen, die eine Vielzahl von Marktbedürfnissendecken, einschließlich der Entwicklung neuer pharmazeutischerProdukte, Ansätzen für die Dienstleistungserbringung und dasEintreten für Gesundheitsbelange, die schutzbedürftige Gemeinschaftenbetreffen", erklärte Alma Scott, Head of Africa Operations andPartnerships, Global Public Health. "Durch unsere regionale Bindungan Partner für Gesundheitsversorgung versuchen wir, die lokalumsetzbaren Programme zu unterstützen, die positive Gesundheitsfolgenmit sich bringen."Informationen zu Johnson & Johnson in AfrikaDie Johnson & Johnson Unternehmensfamilie blickt auf ein langesErbe in Afrika. Vor über 80 Jahren wurde Südafrika als dritterinternationaler Standort des Unternehmens ausgewählt und hat seitdemseine Präsenz auf 27 afrikanische Länder erweitert. Heute betreibtJohnson & Johnson in Afrika drei Fertigungsstätten und beschäftigtdort über 1.500 Mitarbeiter, die sich durch unsere Verbraucher-,kommerziellen, globalen öffentlichen Gesundheits- und CorporateCitizenship-Programme mit den diversen Gesundheitsbelangen der Regionbefassen.Durch Innovation, Kollaboration und lokales Engagement verfolgenwir:- den Aufbau von Afrikas Innovation durchGesundheits-Technolgiezentren- die Erweiterung von F&E-Kompetenzen und Fähigkeiten unterafrikanischen Wissenschaftlern- die Katalysierung von Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur- die Verbesserung der Kollaboration mit lokalen Partnern zurGesundheitsversorgung- die Förderung von Bildungs- und Schulungsressourcen fürArbeitskräfte im Gesundheitswesen- die Stärkung afrikanischer Jugendlicher, um Erfolg zu verzeichnenund zu Triebkräften der Veränderung zu werden- die Verbesserung des Zugangs zu Medizin.Informationen zu Johnson & JohnsonDie Fürsorge für die Welt sowie für jede einzelne Personinspiriert und vereint die Mitarbeiter von Johnson & Johnson. Wirbegrüßen Forschung und Wissenschaft und vermitteln innovative Ideen,Produkte und Dienstleistungen, um die Gesundheit und das Wohlergehender Menschen zu verbessern. Unsere etwa 126.900 Mitarbeiter in über250 Johnson & Johnson-Betriebsunternehmen arbeiten mit Partnern imGesundheitswesen zusammen, um die Leben von über einer MilliardeMenschen jeden Tag, auf der ganzen Welt zu berühren.