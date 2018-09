Johnson & Johnson Vision präsentiert die neuesten klinischen Daten und Augenpflegelösungen auf der ESCRS Jahrestagung 2018

- Die neuesten klinischen Daten basieren auf einer Fülle vonErkenntnissen, die die Sicherheit, Wirksamkeit und den Gesamtnutzenvon TECNIS Symfony® IOLs für Kataraktpatienten belegen- Präsentation einer der neuesten Lösungen für Patienten mittrockenen Augen, des LipiFlow® Thermal Pulsation System, sowie derneuesten Fortschritte in der Bildgebung mit dem LipiScan DynamicMeibomian Imager- Ausrichtung des ersten ESCRS Johnson & Johnson Vision Run 5K zurUnterstützung der Eye Care Foundation und der Bemühungen, eineerschwingliche Augenheilkunde in Entwicklungsländern einzuführenWien (ots/PRNewswire) - Johnson & Johnson Vision, ein breitaufgestelltes, weltweit führendes Unternehmen im Bereich desSehvermögens, wird auf der kommenden Jahrestagung 2018 derEuropäischen Gesellschaft für Refraktions- und Kataraktchirurgie(ESCRS) vom 22. bis 26. September in Wien, Österreich, diewichtigsten klinischen Daten und die neuesten Lösungen aus einemwachsenden Portfolio mit innovativen Produkten zur Verbesserung derAugenversorgung während eines ganzen Lebens vorstellen. DasUnternehmen wird eine Reihe von Schulungssitzungen für dieOphthalmologie-Gemeinschaft anbieten und sie dabei über die neuestenFortschritte im Bereich chirurgiegestützter Sehkraft informieren,einschließlich Diagnosewerkzeuge, verfügbarer Behandlungen und derBedeutung einer gesunden Augenoberfläche, um sie an der vorderstenFront der Patientenversorgung zu unterstützen.Derzeit benötigt die Hälfte der Menschheit eine Sehkorrektur, abernur 10 % werden behandelt.1 Auf der Tagung präsentiert Johnson &Johnson Vision Innovationen, die auf die Bedürfnisse der Menschenzugeschnitten sind, die mit Beeinträchtigungen durch den Grauen Starleben, sowie auf die jener 340 Millionen Menschen, die derzeitweltweit an trockenen Augen leiden.2"Wir sind ständig auf der Suche nach neuen, sinnvollen Produkten,die die Bedürfnisse unserer Patienten ein Leben lang unterstützen",sagte Tom Frinzi, Worldwide President, Surgical, von Johnson &Johnson Vision. "Auf der Tagung der ESCRS sind wir stolz darauf, neueDaten verfügbar zu machen, die die TECNIS Symfony® Linse als wichtigeOption für Patienten belegen, und wir bieten der Branche und denExperten vielfältige Möglichkeiten, sich zu treffen, um wichtigeThemen zu behandeln, mit denen unser Fachgebiet heute konfrontiertist."Zum laufenden Wachstum unseres Portfolios gehören Lösungen wie derLipiScan Dynamic Meibomian Imager und der LipiView® II Ocular SurfaceInterferometer, ebenso wie das LipiFlow® Thermal Pulsation System,das zur Behandlung der Dysfunktion der Meibomdrüse, der Hauptursachefür trockene Augen, eingesetzt wird.Wichte Daten zu TECNIS Symfony® IOLs (REFERENZ-ABSTRACTS) Indiesem Jahr werden neue klinische Daten vorgestellt, die auf einerFülle von Beweisen für die Sicherheit, die Wirksamkeit und denGesamtnutzen von TECNIS Symfony® IOLs für Kataraktpatienten aufbauenund die die ausgezeichnete Kontrastempfindlichkeit3 und dasDysphotopsieprofil von TECNIS Symfony® Linsen gegenüberMehrstärkenbrillen untermauern.Darüber hinaus werden klinische Daten ausgetauscht, aus denenhervorgeht, dass TECNIS Symfony® IOLs gegenüber Defokussierung5 undRestastigmatismus6 besser verträglich sind als Mehrstärkenbrillen,und die die Verwendung bei Patienten mit post-myopischenLASIK-Eingriffen7 und die positiven Auswirkungen auf diePatientenzufriedenheit4 sowie die Lebensqualität unterstützen.2Zu den wichtigen Präsentationen zählen:1. "Evaluation of a novel measurement method using an eye trackingdevice to assess quality of reading with differentpresbyopia-correcting approaches (http://www.escrs.org/vienna2018/programme/free-papers-details.asp?id=30328) [Bewertung eines neuartigenMessverfahrens unter Verwendung eines Eyetracking-Geräts zurBeurteilung der Lesequalität mit verschiedenen,presbyopiekorrigierenden Ansätzen]", Baumhauer, I.- Paper-Session: Ocular Surface & Quality of Vision [Augenoberflächeund Sehqualität]- Montag, 24. September, 15.00 Uhr MESZ, Raum A3, Podium 12. "Visual quality, quality of life, and spectacle independencewith 6 multifocal IOLs (Acrysof ReSTOR SV25T0, Tecnis ZKB00, TecnisZLB00, AT LISA 809M, ATLISA Tri 839MP, Tecnis Symfony ZXR00) and onemonofocal IOL (Tecnis ZA9003), 6 months after cataract intervention (http://www.escrs.org/vienna2018/programme/poster-village-details.asp?id=31669) [Sehqualität, Lebensqualität und Brillenunabhängigkeit mit6 multifokalen IOLs (Acrysof ReSTOR SV25T0, Tecnis ZKB00, TecnisZLB00, AT LISA 809M, ATLISA Tri 839MP, Tecnis Symfony ZXR00) undeiner monofokalen IOL (Tecnis ZA9003), 6 Monate nach derKataraktoperation]", Gil, M.- Präsentierte Poster-Session: EDOF IOLs- Samstag, 22. September, 15.00 MESZ, Poster Village: Pod 13. "Visual acuity, defocus curves, and contrast sensitivity with 6multifocal IOLs (AcrySof ReSTOR SV25T0, Tecnis ZKB00, Tecnis ZLB00,AT LISA 809M, ATLISA Tri 839MP, Tecnis Symfony ZXR00): 6 months aftercataract intervention (http://www.escrs.org/vienna2018/programme/free-papers-details.asp?id=30153) [Sehschärfe, Defokuskurven undKontrastempfindlichkeit mit 6 multifokalen IOLs (AcrySof ReSTORSV25T0, Tecnis ZKB00, Tecnis ZLB00, AT LISA 809M, ATLISA Tri 839MP,Tecnis Symfony ZXR00): 6 Monate nach der Kataraktoperation]", Gil, M.- Paper-Session: EDOF ggü. multifokalen IOLs- Sonntag, 23. September, 14.21 MESZ, Poster Village: Pod 14. "Visual performance following implantation of 4presbyopia-correcting IOLs (http://www.escrs.org/vienna2018/programme/poster-village-details.asp?id=31557) [Sehleistung nach Implantationvon 4 presbyopiekorrigierenden IOLs]", Hamid, A.- Poster-Session: Pseudophake IOLs: Multifokal5. "Comparison of defocus tolerance between premium IOLs (http://www.escrs.org/vienna2018/programme/poster-village-details.asp?id=31680) [Vergleich der Defokussierungstoleranz zwischen Premium-IOLs]",Palomino, C.- Poster-Session: EDOF IOLs- Samstag, 22. September, 15.55 MESZ, Poster Village: Pod 16. "Comparative analysis of tolerance to postoperative residualrefractive error after implantation of trifocal Finevision andextended-range-of-vision Symfony intraocular lenses (http://www.escrs.org/vienna2018/programme/free-papers-details.asp?id=30158)[Vergleichende Analyse der Toleranz gegenüber postoperativenRestbrechungsfehlern nach Implantation von trifokalen Finevision- undSymfony-Intraokularlinsen mit erweitertem Sichtfeld]", Zabala, L.- Paper-Session: EDOF ggü. multifokalen IOLs- Sonntag, 23. September, 14.50 MESZ, Raum A47. "Comparative analysis of clinical outcomes of a monofocal andan EDOF IOL in eyes with previous myopic LASIK (http://www.escrs.org/vienna2018/programme/poster-village-details.asp?id=31673)[Vergleichende Analyse der klinischen Ergebnisse einer monofokalenund einer EDOF-IOL in Augen mit vorheriger myopischer LASIK]",Zabala, L.- Poster-Session: EDOF IOLs- Samstag, 22. September, 15.20 MESZ, Poster Village: Pod 1Unterstützung und Ausbildung der Ophthalmologie-GemeinschaftJohnson & Johnson Vision setzt sich für eine360-Grad-Unterstützung der Ophthalmologie ein und trägt dazu bei,Gespräche über die neuesten Forschungsergebnisse, Zukunftstrends undLösungen für die Augenversorgung anzuregen, die den Patientenweltweit am besten dienen.Während des gesamten Treffens wird das Unternehmen eine Reihe vonLehrveranstaltungen und interaktiven Sitzungen veranstalten, um denTeilnehmern die Möglichkeit zu geben, sich mit führenden Experten aufdem Gebiet der Augenheilkunde auszutauschen, mit ihnen zu diskutierenund von ihnen zu lernen.Zu den wichtigen Sitzungen zählen:- Symposien über die Augenoberfläche: Eine informative undaufschlussreiche Veranstaltung, bei der aktuelle Trends undklinische Daten der okulären Oberflächenerkrankung (OSD),einschließlich Prävalenz, Auswirkungen und Ergebnisse vonchirurgischen Eingriffen diskutiert werden. Die Referenten werdenüber aktuelle Diagnosetools sprechen und neue Perspektiven für dasVerständnis von OSD mit neuen Diagnosetools vorstellen.- Samstag, 22. September 2018, 13.00 - 14.00 Uhr MESZ- Reed Messe Wien Congress Center; Raum A6- Symposien über HKL-Implantation: Besprechung der präoperativenDiagnostik und der Werkzeuge zur Verbesserung der Planungrefraktiver Intraokularlinsen (IOLs), einschließlichlinsenbasierter Korrekturmöglichkeiten der Alterssichtigkeit, wieTrifokalbrillen, EDOF-IOLs und Monovision.- Sonntag, 23. September 2018, 12.45 - 14.15 Uhr MESZ- Reed Messe Wien Congress Center- Satellitensymposien: Trockene Augen: Alles, was Sie immer schonüber die Hauptursache von trockenen Augen wissen wollten und sichnie gewagt haben zu fragen- Sonntag, 23. September 2018, 13.00 - 14.00 MESZ- Reed Messe Wien Congress Center; Raum A4- Biometrie-Meisterklasse: Diskussion bewährter Praktiken für dieerfolgreiche Messung und Identifizierung der besten Linsen für IhrePatienten, einschließlich Tricks und Fallstricke bei der Berechnungtorischer Linsen und Schlüssel zum Erfolg für zuverlässigePatientenergebnisse.- Samstag, 22. September 2018, 10.00 - 11.30 Uhr MESZ- Johnson & Johnson Vision LighthouseDes Weiteren ist Johnson & Johnson Vision stolz darauf, amSonntag, dem 23. September, um 06.30 Uhr den ersten Vision Run 5K imJohnson & Johnson Lighthouse auszurichten. Bei dieser Veranstaltungkommen ESCRS-Delegierte und Einwohner Wiens zusammen, um die Eye CareFoundation bei der Bereitstellung einer erschwinglichenAugenversorgung in Entwicklungsländern zu unterstützen. InteressierteTeilnehmer können sich hier registrieren: http://tracs.net/escrs5k/.Johnson & Johnson VisionBei Johnson & Johnson Vision haben wir ein mutiges Ziel: dieEntwicklung der Augengesundheit auf der ganzen Welt zu verändern.Über unsere operativen Gesellschaften stellen wir mit Produkten undTechnologien, die auf unerfüllte Bedürfnisse wie Refraktionsfehler,Katarakt und trockene Augen eingehen, Innovationen bereit, die esAugenärzten ermöglichen, ein Leben lang bessere Ergebnisse für diePatienten zu erzielen. In Gemeinschaften mit dem größten Bedarfarbeiten wir gemeinsam daran, den Zugang zu hochwertigerAugenheilkunde zu verbessern, und wir setzen uns dafür ein, dassMenschen besser sehen, bessere Kontakte zueinander entwickeln undbesser leben. Besuchen Sie uns auf www.jjvision.com. 1 Brien H, et. al. The challenge of providing spectacles in thedeveloping world [Die Herausforderung bei der Bereitstellung vonBrillen in den Entwicklungsländern]: Community Eye Health, Band 13,#33. 2000. REF2018OTH0032.2 Market Scope 2016. Dry Eye Products Report [Bericht übertrockene Augen]: A Global Market Analysis for 2015 to 2021 [Eineglobale Marktanalyse von 2015 bis 2021]. Seite 57. 