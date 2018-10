Johnson & Johnson Vision macht die Öffentlichkeit mit #spotlightsight auf den Welttag des Sehens aufmerksam.

Die Kampagne schärft das Bewusstsein für die allgemeine Bedeutungder Augengesundheit und unterstützt zwei globale humanitäreMaßnahmen.Jacksonville, Florida and Santa Ana, California (ots/PRNewswire) -Sehen ist der wertvollste aller menschlichen Sinne. Doch gibt esviele Menschen, die das Wunder dieses Geschenks nicht voll und ganzerleben können. Fast 285 Millionen Menschen auf der ganzen Welt sindsehbehindert, 80 Prozent dieser Fälle könnten durch eine frühzeitigeDiagnose und Behandlung vermieden werden.1 Aus diesem Grund wirdJohnson & Johnson Vision, ein breit aufgestelltes, weltweit führendesUnternehmen im Bereich der Augengesundheit, am Welttag des Sehens,dem 11. Oktober, eine weltweite Kampagne #spotlightsight starten.Während der Woche des Welttages des Sehens (8. bis 12. Oktober)möchte das Unternehmen die Aufmerksamkeit auf die globaleAugengesundheit lenken und die Öffentlichkeit bitten, direkt an Sightfor Kids über die Lions Club International Foundation oder dasHimalayan Cataract Project zu spenden. Auch möchte das Unternehmendie Öffentlichkeit dazu ermuntern, Fotos auf Facebook oder Twittermit dem Hashtag #spotlightsight zu posten. Ein Scheinwerfer wird vonden Zentralen von Johnson & Johnson Vision in Florida und Kalifornienin den Himmel leuchten.Sight for Kids hat seit 2002 bei mehr als 26 Millionen Kinder aufder ganzen Welt eine schulbasierte Augengesundheitserziehung undSehtests durchgeführt. Heute sind schätzungsweise 19 Millionen KinderSehbeeinträchtigungen ausgesetzt. Von diesen haben 12 MillionenKinder eine Einschränkung des Sehens aufgrund von Fehlsichtigkeiten.2Johnson & Johnson Vision möchte mit einem bewegenden Video,welches die Geschichte eines kleinen Jungen in China mit einerSehbehinderung erzählt, das Bewusstsein für dieses Thema schärfen undum Spenden an Sight for Kids bitten. Das Video wird weltweitveröffentlicht und kann unter folgendem Link angesehen werden:https://youtu.be/6VVGR1f9rAE.Spenden gehen über die Lions Clubs International Foundation(https://www.lcif.org/EN/support-our-work/donate-now.php.) direkt anSight for Kids. Johnson & Johnson Vision wird auch einen eigenenwichtigen Beitrag zum Welttag des Sehens leisten und bei über 100.000Kindern Augenuntersuchungen auf der ganzen Welt durchführen.In Zusammenarbeit mit dem Himalayan Cataract Project unterstütztJohnson & Johnson Vision zudem bei ca. 1.000 Menschen einelebensverändernde Kataraktoperation durchführen zu lassen. Der graueStar ist die häufigste Ursache für eine vermeidbare Erblindung.3 DieWiederherstellung oder Verbesserung der Sehleistung kann das Lebenvon Menschen entscheidend verändern. Spenden können direkt an dasHimalayan Cataract Project (https://www.cureblindness.org/) geleistetwerden.Sandra Rasche, Regional VP Johnson & Johnson Vision Care:"Weltweit gibt es nach wie vor einen erheblichen Bedarf anAugengesundheit. Wir bei Johnson & Johnson Vision möchten dazu einenwichtigen Beitrag leisten. Während wir auf die Bewältigung dieserHerausforderung hinarbeiten, ist aber auch die Unterstützung undSensibilisierung für vermeidbare Sehbehinderungen entscheidend."Die #spotlightsight-Kampagne unterstützt den globalen Aufruf zurAktion "Eyecare Everywhere" der International Agency for thePrevention of Blindness (IAPB), die auch den Welttag des Sehenskoordiniert. Der Welttag des Sehens ist ein internationaler Tag, umdas Bewusstsein zu schärfen und die Aufmerksamkeit auf das globaleProblem der vermeidbaren Erblindungen und Sehbehinderungen zu lenken.Er findet jedes Jahr am zweiten Donnerstag im Oktober statt.Johnson & Johnson VisionWir bei Johnson & Johnson Vision haben uns ein mutiges Zielgesetzt. Wir wollen die Entwicklung der globalen Augengesundheitmaßgeblich verändern. Durch unsere verschiedenen Geschäftsbereicheliefern wir Innovationen, die es Augenspezialisten ermöglichen, ihrenKunden/Patienten grundlegende Verbesserungen zu bieten und mitProdukten und Technologien weitverbreitete Probleme wieFehlsichtigkeiten, grauer Star und trockene Augen zu beheben. InGemeinden mit dem größten Bedarf arbeiten wir gemeinsam daran, denZugang zu hochwertiger Augenheilkunde zu verbessern. Wir setzen unsdafür ein, dass Menschen besser sehen, sich besser miteinanderaustauschen und besser leben können. Besuchen Sie uns aufwww.jjvision.com. Folgen Sie @JNJVision auf Twitter und Johnson &Johnson Vision auf LinkedIn.Lions Clubs International FoundationLCIF ist der gemeinnützige Zweig von Lions Clubs International(LCI), der weltweit größten Service-Club-Organisation mit mehr als1,4 Millionen Mitgliedern in mehr als 200 Ländern und Regionen. Seit1968 finanziert LCIF humanitäre Arbeit durch finanzielle Zuwendungenvon LCI-Mitgliedern, der Öffentlichkeit, Unternehmens-, Stiftungs-und Regierungspartnern. Um eine Zukunft zu schaffen, die eine bessereWelt ermöglicht, erhöht LCIF die Effizienz von Dienstleistungen. Diesgeschieht durch Unterstützung bei der Minimierung von Sehproblemen,durch Vermittlung wertvoller Leitlinien an Jugendliche, durchUnterstützung bei größeren Naturkatastrophen sowie durch dieFörderung und Bereitstellung von Programmen, die auf die besonderenBedürfnisse gefährdeter und schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppenzugeschnitten sind. LCIF hat es sich auch als Ziel gesetzt die Anzahlvon Diabetes-Erkrankungen zu verringern und die Lebensqualität vonDiabetes-Patienten zu verbessern sowie das globale Engagement gegenHunger, Krebs im Kindesalter und für den Umweltschutz auszuweiten.Weitere Informationen auf lcif.org.Himalayan Cataract ProjectDas Himalayan Cataract Project und sein umfangreiches Netzwerk vonPartnern arbeiten in ganz Südasien und Afrika daran, vermeidbarerblindeten Menschen eine Augenversorgung von Weltklasse zu bieten,indem qualitativ hochwertige Pflege, klinisches Training und dieEinrichtung erstklassiger ophthalmologischer Infrastrukturenbereitgestellt werden. Mitbegründer Sanduk Ruit, MD, geboren in Nepal und ausgebildet in Indien, erkannte zusammen mit dem amerikanischen Augenarzt Geoff Tabin, MD, den ungedeckten Bedarf an ophthalmologischer Gesundheitsversorgung im Himalayagebiet und legte 1995 das Versprechen ab, vermeidbare und behandelbare Erblindungen endgültig zu bekämpfen, bzw. zu beseitigen. Im Rahmen des Himalayan Cataract Projects wurden bereits über 8.875.905 Menschen untersucht und behandelt und über 740.000 Menschen aus 17 Ländern operiert. Besuchen Sie https://www.cureblindness.org/ für weitere Informationen