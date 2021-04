Johnson & Johnson: Kurz vor dem Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson & Johnson":

Die Food and Drug Administration und die Centers for Disease Control and Prevention empfehlen eine Pause in der Verwendung des Impfstoffs COVID-19 von Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) , sagten die Behörden in einer Erklärung am Dienstag und schickten die Aktien des Arzneimittelherstellers im vorbörslichen Handel tiefer.

Was geschah

Über 6,8 Millionen Dosen des Impfstoffs wurden in den USA verabreicht, und es gab Berichte



