Johnson & Johnson: Chance verpasst, aber …!

Zuletzt schien es so, als könnte die Aktie des amerikanischen Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson den Sprung auf ein neues Rekordhoch schaffen, doch im Bereich der 155-US-Dollar-Marke sind den Käufern die Kräfte ausgegangen. Knapp darüber befindet sich das aktuelle All-Time-High bei 157 USD, das am 23. April, also ebenfalls nach dem pandemiebedingten Börsencrash, erreicht wurde. Nun bedarf es also eines ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



